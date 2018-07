Anzeige

Bei optimalen Wetterbedingungen beobachteten am Freitagabend auch an der Bergstraße Hunderte Menschen die Mondfinsternis. Auf den Höhen im Odenwald, beispielsweise an der Hutzelstraße bei Lautertal-Staffel trafen sich bereits vor Sonnenuntergang zahlreiche Schaulustige, um sich einen günstigen Platz für das Himmelsspektakel zu sichern.

Die Finsternis hatte bereits vor dem Sonnenuntergang begonnen, so dass die Mondscheibe bereits beim Aufgang gegen 21.15 Uhr in tiefes Rot getaucht war.

Zahlreiche Sternwarten in Deutschland, darunter die in Heppenheim, hatten ihre Türen geöffnet und boten außer einem guten Blick auf den Mond auch viele Hintergrundinformationen zu der Finsternis an. Mit 103 Minuten Dauer der totalen Verfinsterung war es die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts.