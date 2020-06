Hygiene-Pakete als Zeichen der Wertschätzung

Bergstraße.Ein leckeres Essen im Familien- und Freundeskreis genießen – und das auch noch im Lieblingsrestaurant – ist ein toller Ausgleich zum Alltag und ein schönes Erlebnis. Gerade jetzt, nachdem es über Wochen hinweg nicht möglich war, schätzen viele Bergsträßer diese Möglichkeit noch mehr wert als bereits zuvor. Doch für die hier ansässigen Gastronomen ist es noch immer eine schwere Zeit. Daher und als Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung ihrer Arbeit, erhalten die etwa 1000 gastronomischen Betriebe in der Region jetzt Hygiene-Pakete im Gesamtwert von 100 000 Euro.

„Die Gastronomiebetriebe im Kreis leisten einen erheblichen Anteil an der Belebung der Städte und Gemeinden für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für Touristen“, berichtet Landrat Christian Engelhardt. „Sie sind besonders lang und hart von der Corona-Pandemie getroffen. Mithilfe der Hygiene-Pakete wollen wir die Gastronomen als Kreis dabei unterstützen, die Auflagen des Landes umzusetzen und ihnen damit den Neustart etwas leichter machen.“ Die Idee, so Engelhardt bei der Vorstellung der Pakete auf dem Heppenheimer Marktplatz, entstand in der Zusammenarbeit mit dem Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen.

Ein Beitrag zur Lebensqualität

„Der Marktplatz hier zum Beispiel ist für gewöhnlich voller Menschen, die eine schöne Zeit bei gutem Essen genießen. Und hier drüben am Brunnen sorgen oft noch Musiker für gute Stimmung“, so der Landrat. „Was aber, wenn es all das nicht mehr geben würde?“ Wenn man sich mit dieser Frage beschäftige, dann merke man einmal mehr, wie viel ebendiese Betriebe zur Lebensqualität in der Region beitragen. Die Hygienepakete, jeweils im Wert von rund 100 Euro, enthalten Hände-Desinfektionsmittel, Flächen-Desinfektionsmittel, Seife, zwei spezielle Mund-Nase-Bedeckungen sowie Klinkenhalterungen. „Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Produkte aus der Region stammen“, so Engelhardt. Die regionalen Produkte beweisen zudem die Anpassungsfähigkeit der Menschen in der Region. Das Unternehmen Bertz in Heppenheim habe beispielsweise in Kooperation mit Jäger Direkt, die normalerweise im Handwerksbereich aktiv sind, in der Coronakrise Klinkenhalterungen hergestellt. Die speziellen Halterungen kann man an der Türklinke befestigen und so die Tür mit dem Arm öffnen, um das Infektionsrisiko einzudämmen.

Von den TQ-Masken, die die ITSM Group – die sich normalerweise mit dem Thema Digitalisierung befasst – in Kooperation mit Pfaff entwickelt hat, sind jeweils zwei in den Hygiene-Paketen enthalten. Woran das liegt, erklärt Geschäftsführer Siegfried Riedel: „Gerade jetzt sieht man überall weggeworfene oder verlorene Einmalmasken. Unser Ziel war es daher, jetzt in der Krise vernünftige Masken herzustellen. Sie sind waschbar und somit wiederverwendbar und nachhaltig. Außerdem sind unsere Masken antiviral und antibakteriell und die Produkte stammen alle aus Deutschland. Dazu verwenden wir beispielsweise hochwertiges Fließ, das so engmaschig ist, dass das Virus ohnehin nur sehr schwer eindringen kann.“

Ständer für die Eingangsbereiche der Betriebe mitsamt Handdesinfektionsmittel stammen vom Unternehmen Prisman aus Lorsch, ebenso wie Flächendesinfektionsmittel. Die Seife kommt vom Hersteller Otto Cosmetic aus Groß-Rohrheim.

Maske tragen, nur nicht am Tisch

„Wir vom Hotel- und Gastronomieverband bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Unterstützern. Vielen Dank für das Engagement“, betont der Dehoga Kreisvorsitzende Ulli Kagermeier.

„Für die Betriebe ist es eine Unterstützung, da sie sich derzeit an strenge Corona-Hygienekonzepte halten müssen“, ergänzt Christine Friedrich, Geschäftsführerin der Dehoga-Geschäftsstelle Südhessen. „Dabei ist es wichtig, dass neben den Gästen vor allem auch die Mitarbeiter selbst geschützt sind. Daher haben sich viele Betriebe intern dazu entschieden auf eine Maskenpflicht auch für Gäste zu setzen. Das bedeutet, es herrscht grundsätzlich Maskenpflicht, außer man sitzt am Tisch.“

Doris Boddin, Eigentümerin des gleichnamigen Hotels Villa Boddin am Heppenheimer Marktplatz, nutzt die Gelegenheit, um sich ebenfalls zu bedanken. „Die Unterstützung ist wirklich großartig. Gerade auch der Dehoga möchte ich danke sagen, die uns in dieser schweren Zeit informiert, unterstützt und uns das Gefühl gibt, nicht allein zu sein.“

Der Kreis und die Dehoga kontaktieren einige der gastronomischen Betriebe in der Region. Zusätzlich gebe es allerdings noch ein Auftragsformular auf der Homepage des Kreises Bergstraße, das man ausfüllen kann, um eines der Hygiene-Pakete zu erhalten.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.06.2020