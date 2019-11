IC-Verbindungen werden auf ICE umgestellt

Die Deutsche Bahn ersetzt zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember auf mehreren Strecken die IC-Züge durch ICE. Wie die Pressestelle der Bahn mitteilte, betrifft dies auch zwei Verbindungen an der Bergstraße. Die von Montag bis Freitag verkehrende Linie Richtung Heidelberg mit Halt in Bensheim um 6.25 Uhr und die von Sonntag bis Donnerstag verkehrende Linie Richtung Frankfurt mit Halt in Bensheim um 21.19 Uhr fahren künftig als ICE.

Die geplante Neuerung sorgt aber nicht nur für Jubel. Pendler, die bisher mit Jobtickets per Aufschlag die IC nutzen konnten, dürfen dies in den ICE nicht mehr. Sie müssen ICE-Tickets kaufen, die in den meisten Fällen teurer und auch nicht im Nahverkehr zwischen Arbeitsplatz, Wohnort und Bahnhof gültig sind. Der Fahrgastverband Pro Bahn übt deshalb Kritik an den Plänen der Bahn.

Bereits zum Fahrplanwechsel Ende 2018 waren die meisten Züge auf der Linie 26 zwischen Hamburg und Karlsruhe, die ebenfalls in Bensheim hält, von IC auf ICE umgestellt worden - was ebenfalls den Unmut von Pendlern hervorrief. Der 6.25-Uhr-Zug war eine der wenigen Verbindungen, für die noch IC genutzt wurden.

