„Ich vermisse dich“

Es gibt vieles, das durch gegebene Trennungen vermisst werden kann: Menschen, Momente oder Möglichkeiten. Die einen vermissen ihre Jugendliebe, einen guten Freund oder die schon vor langer Zeit gestorbene Großmutter. Manche trauern den einst glücklichen Tagen ihrer Kindheit nach oder dem Gefühl der Unbeschwertheit auf einer Traumreise. Wieder andere hätten gerne noch einmal die Chance, sich neu und frei für ihren Lebensweg entscheiden zu können.

Und in Zeiten von Corona vermissen durch gegebene Abstandsregelungen viele die sonst gewohnte körperliche Nähe zu Anderen. Schließlich liegt es in der Natur des Menschen, sich zueinander hingezogen zu fühlen. Und allein will zutiefst niemand sein. Etwas zu vermissen fällt schwer. Man fühlt, dass es mehr ist, als bloße Abwesenheit.

Das Vermissen ist ein „Misstand“ und auf trifft unsere tiefste Gefühlsebene. Er ist nicht kontrollierbar, tritt unerwartet immer wieder in die Gedankenwelt ein und geht oft mit seelischem Schmerz einher. Den Menschen tut es weh, etwas nicht mehr zu haben, von dem er meinte, es gehöre fest zu ihm. Dabei sind es im Innersten oft gar nicht andere Personen und Dinge die vermisst werden, sondern lediglich die guten Gefühle, die mit diesen verbunden werden. Das Glück ist dann mehr von äußeren Umständen abhängig.

Das Wort „missen“ hat seinen Ursprung im althochdeutschen „missan“. Es bedeutet so viel wie „vorhanden gewesen“ und zugleich „abweichen von einem Ziele“. Vermutlich gründet das mit in dem spätlateinischen Entlassungsgruß am Ende der heiligen Messe im römischen Ritus: „Ite missa est“ – was „Gehet hin, ihr seid gesandt“ heißt. Die Gläubigen sollen nicht bleiben und im Bisherigen verharren, sondern hinausgehen und die frohe Botschaft verkünden.

Nicht anders sehen es die Psychologen. Wer etwas vermisst, ist ihnen zufolge gut damit beraten, zumindest nach einer gewissen Zeit damit zu beginnen, nicht nur zurückzuschauen. Vielmehr tut es der Seele gut, nach den hinter dem Vermissten liegenden Sehnsüchten zu fragen. Wer sie erkennt, wird auch Möglichkeiten finden, sie für sich neu zu erfüllen – wenn auch anderes als zuvor. Das was verloren oder zerstört wurde, kann eben nur selten wieder hergestellt werden. Es ewig zu beklagen, tut immer neu weh.

Es hat auch einen Grund, dass es nicht mehr da ist. Dem Menschen tut es daher gut, Neues zu entwickeln und dabei nicht darauf aufzubauen, was einfach nicht mehr sein kann. Er kann aber aus dem Vergangenen lernen und sich einen neuen Weg suchen, der die eigenen Sehnsüchte mehr erfüllt. Der Weg wird dann immer auch mit anderen und in der Verbundenheit mit ihnen sein. Die Nähe braucht es und sie ist sicher zu finden.

