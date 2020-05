Idealer Begleiter für Radler in der Region

Bergstraße.Wer die reizvolle Landschaft des Geo-Naturparks entdecken möchte, kann auf das stets aktuelle und zuverlässige Kartenmaterial des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald zurückgreifen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nun wird das umfangreiche Werk um zwei Radkarten ergänzt, die besonders für Trekking-Radler und Mountainbiker einen großen Mehrwert bieten sollen.

Die reiß- und wetterfesten Faltpläne im Maßstab 1:30.000 bilden die insgesamt über 1000 Kilometer langen Mountainbike-Strecken, alle markierten Radwege und Radfernwege sowie die Wanderwege des Odenwaldklubs und überregionale Wandersteige ab. Um speziell auf die Bedürfnisse der Radler einzugehen, wurden außerdem E-Bike-Ladestationen, Fahrradmietboxen, Reparaturwerkstätten und Fahrradverleihe aufgenommen. So sollen die Nutzer jederzeit auch unterwegs für alle Eventualitäten gewappnet sein.

Alle MTB-Strecken mit Höhenprofil

Ein besonderes Augenmerk können die Mountainbiker auf das kostenlos enthaltene Begleitheft legen. Mit einer Einteilung in vier Schwierigkeitskategorien, werden alle MTB-Strecken mit Höhenprofil vorgestellt. So soll jeder ganz individuell einschätzen können, ob der technische Anspruch der Strecke zum eigenen Fahrkönnen passt. Dass für jeden Biker die richtige Strecke dabei ist, davon ist Projektleiter Marcus Seuser überzeugt: „Die Rundstrecken in unserer Region lassen Mountainbiker-Herzen höher schlagen. Landschaftliche Schönheit, naturnahe Strecken, flowige Abfahrten: Jeder findet hier seinen Traumtrail. Der Geo-Naturpark ist einfach ein Zweirad-Paradies!“.

Dies kann Kerstin Pohl vom Naturpark Neckartal-Odenwald, dessen Strecken in die Südkarte mit aufgenommen wurden, nur unterstreichen. So ist das Radkarten-Set nicht nur für die Streckenplanung hilfreich: Neben allen Naturpark-Parkplätzen und Freizeiteinrichtungen finden sich dort auch Einkehrmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten wieder. Mit den aufgeführten Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen Rundstrecken ist das Kartenmaterial außerdem ein idealer Begleiter bei der Planung von Mehrtagestouren. Und stets kann man sich auf den Wegen auf die kontinuierliche Markierung verlassen. Dies weiß auch Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber zu schätzen: „Nicht zuletzt durch den Einsatz der Mountainbike-Streckenpaten und der Wanderwegemarkierer können sich alle Naturgenießer problemlos und sicher in der Region orientieren!“, so ihr Dank an die vielen ehrenamtlichen Unterstützer. red

