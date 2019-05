Ideenreiche Firmengründer gesucht

Bergstraße.Gründungen sind konjunkturabhängig. In wirtschaftlich florierenden Zeiten schrumpft traditionell die Zahl der Start-ups. Die hohe Beschäftigungsquote sorgt auch im Kreis Bergstraße für ein etwas kühles Gründungsklima. In der Region fällt die Anzahl der Vollerwerbsgründungen in den vergangenen Jahren geringer aus. Diese Tendenz spürt auch der Gründerwettbewerb der Wirtschaftsförderung

