IHK schreibt Malwettbewerb aus

Darmstadt/Bergstraße.Was kann man im Winter in der Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar entdecken? Wo treffen sich Kinder in der kalten Jahreszeit zum Spielen? Was unternehmen sie mit ihren Eltern in den Weihnachtsferien? Unter dem Motto „Winter daheim“ hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar einen Malwettbewerb für Kindergärten und Kindertagesstätten aus dem Kammerbezirk ausgeschrieben.

„Winter daheim“

Die Kinder können kreativ darstellen, welche Freizeitaktivitäten ihnen im Winter in der Region besondere Freude bereiten. Ob mit Wachsmalstiften oder Wasserfarbe, als Gemälde, Collage oder basteln mit Tonpapier – um der Kreativität keine Grenzen zu setzen, sind alle Techniken erlaubt. Einzige Vorgabe: Die Arbeiten dürfen maximal im DIN-A2-Format vorgelegt werden.

Erst anmelden, dann malen

Bis zum 16. November können sich die Einrichtungen für den Wettbewerb anmelden. Anschließend haben sie bis zum 14. Dezember Zeit, ihre Arbeiten einzusenden. Alle Einsendungen werden in der Zeit vom 17. Dezember bis zum 1. Februar in der IHK Darmstadt sowie einer weiteren öffentlichen Einrichtung im Bezirk der IHK Darmstadt ausgestellt. Zusätzlich werden die Arbeiten auf der Facebook-Seite der IHK Darmstadt veröffentlicht.

Über die Gewinner stimmen Besucher der Ausstellung beziehungsweise die Teilnehmer einer Online-Abstimmung ab. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen Ausflug mit dem Bus zur Modellbahnwelt Odenwald nach Fürth für bis zu 50 Personen., als zweiten Preis einen Besuch Illustrators Björn Pertoft in der Gewinner-Einrichtung, wo er für die und mit den Kindern zeichnet. Zudem gibt es einen Sonderpreis (Mal- und Bastelzubehör), der bei der Online-Abstimmung über Facebook ausgeschrieben wird.

Initiative „Lebenswerte Region“

Der Malwettbewerb ist ein Projekt, das von den IHK-Ausschüssen Standortmarketing, Tourismus und Handel im Rahmen der Initiative „Lebenswerte Region“ ins Leben gerufen wurde. Die Initiative will die hohe Lebensqualität der Region Darmstadt Rhein Main Neckar stärker in den Fokus von Einheimischen und Besuchern rücken.

Das gleiche Ziel hatte auch bereits ein Fotowettbewerb unter dem Motto „Mein Lieblingsort in der Region“, zu dem die IHK im vergangenen Jahr aufgerufen hatte und mit dem sie für die Schönheit Südhessens sensibilisieren wollte. Die besten Aufnahmen wurden in einer Wanderausstellung bei Behörden, Institutionen und Unternehmen in der Region präsentiert. red

