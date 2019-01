Ikonen-Malerei bei den Protestanten

Bergstraße.Die Fachstelle Bildung des Evangelischen Dekanats Bergstraße bietet vom 13. bis 17. Februar (Mittwoch bis Sonntag) einen fünftägigen Ikonenmalkurs an. Dafür konnte der Theologe und Ikonenmaler Abraham Karl Selig als künstlerischer Leiter gewonnen werden.

Orthodoxe Spiritualität

Ikonen gelten zentraler Bestandteil der orthodoxen Spiritualität und des orthodoxen Gottesdienstes. Mit ihrer Ausstrahlungskraft und Schönheit ziehen sie auch viele nichtorthodoxe Betrachter in den Bann. „Wir wollen in diesem Kurs selbst eine Ikone malen und dabei nicht nur die traditionelle Maltechnik mit Eitemperafarben und das Vergolden mit Blattgold kennenlernen, sondern uns auch mit der Symbolik und Spiritualität dieser Bilder des Glaubens näher beschäftigen“, erklärt die Bildungsreferentin des Dekanats, Birgit Geimer.

Täglich rund sechs Stunden

Nach täglich circa sechsstündiger Malarbeit könnten die Teilnehmenden am Ende der Woche eine fertig gemalte Ikone mit nach Hause nehmen. Die Betreuung erfolge individuell in einer kleinen Gruppe.

„Ikonenmalen ist zeitaufwändig, aber jedem möglich, der Liebe dazu mitbringt. Daher sind keinerlei Vorkenntnisse nötig“, betont Geimer. Der Kurs sei so konzipiert, dass Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen daran teilnehmen können.

Der Kurs beginnt am Mittwoch (13.) um 14 Uhr und dauert inklusive eines kleinen Imbisses am ersten Tag bis 21 Uhr; von Donnerstag bis Samstag läuft der Kurs dann jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Am letzten Tag, dem Sonntag, geht der Kurs noch einmal von 9 bis13 Uhr.

Der Malkurs findet in Heppenheim im Haus der Kirche (Ludwigstraße 13) statt. red

