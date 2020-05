Illegalen Rüstungsexporten auf der Spur

Bergstraße.25 Bundesanwälte gibt es beim Generalbundesanwalt am Bundesgerichtshof in Karlsruhe – einer davon ist seit Mitte März der Bergsträßer Stephan Morweiser. In der Behörde – es ist die einzige Staatsanwaltschaft des Bundes – sind rund 260 Mitarbeiter beschäftigt, darunter etwa 130 Staats- und Oberstaatsanwälte.

In Berlin bekam Morweiser vor einigen Wochen von einer Staatssekretärin des

...