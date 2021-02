Illegales Straßenrennen? Polizei sucht Zeugen

Heppenheim.Weil sich zwei Autofahrer am Freitagnachmittag in Heppenheim auf der Bundesstraße 460 in Richtung Autobahnauffahrt immer wieder wechselseitig überholt und sich durch viele Spurwechsel gegenseitig am Überholen gehindert hatten, wurde Anzeige wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen erstattet. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen nun mitteilt, wurde im Zuge der der an dem Vorfall beteiligte 18-jährige VW-Golf-Fahrer auf einen Rastplatz an der Autobahn 5 kontrolliert. Der Viernheimer legte dabei kopierte Fahrzeugpapiere vor, weswegen gegen ihn zusätzlich ein Verfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet wurde. Die Ermittlungen dauern an, ebenso die Suche nach dem verantwortlichen Fahrer des beteiligten silberfarbenen VW Lupos. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

