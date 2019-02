Im AfD-Kreisverband knirscht es hörbar

Bergstraße.Viel hat offenbar nicht gefehlt: Beinahe wäre es auf dem Landesparteitag der hessischen AfD in Neuhof bei Fulda zur nächsten Runde im Schlagabtausch zwischen Rolf Kahnt und seinen parteiinternen Kontrahenten gekommen, wie Ralf Schweickert (BILD: Funck), einer der intimsten Gegner des Bergsträßer Noch-Kreissprechers, diese Zeitung wissen ließ. Er habe eine Sammlung mit Unterschriften zu der Zusammenkunft am gerade vergangenen Wochenende mitbringen wollen, um so eine außerordentliche Versammlung zu erwirken, die den Vorstand um Kahnt abwählen sollte. „Wir hatten genügend Unterschriften dafür beisammen“, betonte Schweickert.

Der Heppenheimer nahm letztlich aber keine Unterschriften mit nach Osthessen. Auf den letzten Drücker – am Freitagnachmittag – hatte Kahnt eine Einladung zur AfD-Mitgliederversammlung verschickt, die am 7. März in Riedrode stattfinden soll. Auf der Tagesordnung: die geforderten Neuwahlen.

Unterschriften gesammelt

„Damit hat sich das mit den Unterschriften erst einmal erledigt“, sagte Schweickert am Samstag. Es bleibt der Eindruck, dass es in der Bergsträßer AfD hörbar knirscht. Und das, obwohl der 74-jährige Kahnt in den hessischen Landtag eingezogen ist, dort das Amt des Alterspräsidenten übernommen und angekündigt hat, nicht mehr für das Amt des Kreissprechers zu kandidieren.

Ein Zankapfel bleibt der AfD-Ortsverband Heppenheim, den Schweickert mitgegründet hat. Nach Kahnts Ansicht wurden satzungsrechtliche Vorgaben nicht erfüllt. Deshalb hat er das Landesschiedsgericht eingeschaltet, damit es den Ortsverband auflöst. Außerdem hat er Parteiausschlussverfahren gegen Schweickert und ein weiteres Heppenheimer AfD-Mitglied angestrengt. Schweickert wiederum will sich juristisch gegen die Begründung des Ausschlussantrags zur Wehr gesetzt haben. Eine Sprecherin der Polizei Südhessen bestätigt, dass seit Mitte Januar eine Strafanzeige wegen Verleumdung gegen die Mitglieder des Bergsträßer AfD-Kreisvorstands vorliegt, die mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Darmstadt weitergeleitet worden sei.

„Der Kreisvorstand der AfD Bergstraße kommt seinen originären Aufgaben schon länger nicht mehr nach“, kritisiert der Einhäuser Thomas Elzer (BILD: Funck), noch ein parteiinterner Gegner Kahnts, der die Unterschriftenaktion ausdrücklich unterstützt hat. Die Mitgliederversammlung hält er für „mehr als überfällig“. Im Jahr 2018 habe kein solches – von der Satzung vorgeschriebenes – Treffen stattgefunden. Für Verstimmung hat auch gesorgt, dass die jetzt angekündigten Neuwahlen eigentlich schon für Februar geplant waren. Warum sie verschoben wurden, hat Kahnt auf Nachfrage dieser Zeitung nicht beantwortet.

Arbeit fürs Landesschiedsgericht

Somit kam es auch nicht zu einer Nachwahl der fünf Vorstandsmitglieder, die seit Sommer 2017 das Handtuch geworfen haben. Elzer hat deshalb nach eigener Aussage ein Verfahren beim Landesschiedsgericht der AfD angestrengt, das den Vorstand für beschlussunfähig erklären soll. Hauptargument sei, dass nur noch drei Vorstandsposten besetzt sind, es der Landessatzung zufolge aber fünf sein müssten, wie Elzer ausführt. In der Vergangenheit hatte Kahnt argumentiert, nach der Satzung genüge es gerade noch, dass das Amt des Kreissprechers, seines Stellvertreters und des Schatzmeisters besetzt seien. Eine Anfrage um eine Stellungnahme zum jetzigen Verfahren beantwortete er nicht.

Elzer ärgert auch, dass die Partei zu besagtem Parteitag weniger Delegierte entsenden konnte, als es in der Satzung eigentlich vorgeschrieben ist, weil auch da keine Nachwahl erfolgt sei. Hinzu komme, dass der jetzige Vorstand „den Willen der Mitglieder mit Füßen tritt“, schimpft der Einhäuser mit Blick auf die Haltung der dreiköpfigen Führungsriege gegenüber dem Heppenheimer Ortsverband. Zwei Mitgliederversammlungen hätten sich einstimmig für dessen Gründung ausgesprochen. „Ein Vorstand, der gegen eine solche Entscheidung vor das Landesschiedsgericht zieht, hat aus meiner Sicht jegliche Legitimation verloren“, urteilt Elzer.

Dass er sich veranlasst sah, seinerseits vor das Landesschiedsgericht zu ziehen, bedauert Elzer, wie er bekennt. „Rolf Kahnt hat viel für die Bergsträßer AfD getan“, sagt er.

Elzer möglicher Kandidat

Es ist gut möglich, dass auch Elzer bei den Neuwahlen kandidiert. Viele Mitglieder des Kreisverbands sprächen sich für seine Mitwirkung im Vorstand aus und er habe seine Bereitschaft signalisiert, diesen „zu unterstützen, sofern sich hierfür eine Mehrheit auf der Kreishauptversammlung findet“, sagt er. Dabei sehe er auch keinen Widerspruch zu dem Umstand, dass er im Kreistag nicht der AfD angehört, sondern Fraktionschef der Alternative Bergstraße ist, die sich von der AfD-Fraktion abgespalten hat.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019