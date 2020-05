Im Biomüll steckt viel zu viel Plastik

Bergstraße.Bioabfall hat jede Menge Potenzial. Aus den Küchen- und Gartenabfällen erzeugt der Zweckverband Abfallwirtschaft kreis Bergstraße (ZAKB) hochwertigen Kompost für die Landwirtschaft und grüne Energie für den Kreis Bergstraße. Damit das gelingt, muss der Bioabfall allerdings frei von Fremdstoffen sein. Doch die Mitarbeiter des Zweckverbands finden immer wieder Dinge im Bioabfall, die dort nicht hineingehören – von Plastiktüten über Gläser und Batterien bis hin zu Windeln ist alles Mögliche und Unmögliche dabei.

„Seit Jahren macht der ZAKB als Teil der bundesweiten #wirfürbio-Kampagne in den Medien, auf Veranstaltungen und im Netz auf diese Herausforderungen aufmerksam – und wirbt für eine korrekte Mülltrennung. Leider mit mäßigem Erfolg, noch immer ist der Bioabfall durch Fremdstoffe enorm verschmutzt“, erklärt Gerhard Goliasch, Geschäftsführer des ZAKB.

„Mit großen und weithin sichtbaren Bannern auf fünf unserer Abfallfahrzeuge möchten wir nun noch einmal klar machen: ‚Plastik und andere Fremdstoffe gehören nicht in den Biomüll’. Auch kompostierbare Tüten müssen über den Restabfall entsorgt werden. Sie zersetzen sich in unseren Anlagen nicht schnell genug und müssen ebenfalls mühsam aussortiert werden“, so Goliasch weiter.

Belastung für Gebührenhaushalt

Der Kampf gegen die Fremdstoffe im Bioabfall beeinflusst auch die Abfallgebühren der Bürger. „Das Aussortieren ist sehr aufwändig und kostet jedes Jahr viel Zeit, Personal und Geld. Denn alle herausgefilterten Stoffe müssen als sogenannter Siebüberlauf anschließend im Müllheizkraftwerk verbrannt werden“, erklärt Landrat Christian Engelhardt, Verbandsvorsitzender des ZAKB. „Hier gab es in den letzten Jahren enorme Preisanstiege. Es ist daher umso wichtiger, durch konsequentes Abfalltrennen möglichst wenig Siebüberlauf zu erzeugen“, so Engelhardt weiter.

Wer sich unsicher ist, wo etwas entsorgt wird, findet im Abfall-ABC („Wo entsorge ich was?“) im Internet auf zakb.de oder in der ZAKB-App die richtige Antwort. Auf der Webseite stehen zudem Trennhilfen in elf Sprachen und mit Piktogrammen für alle Abfälle zum kostenlosen Download bereit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.05.2020