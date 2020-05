Im Bus geht es mit Maske zur Schule

Bergstraße.Wenn ab Montag wieder mehr Schüler im Kreis vom Homeschooling auf Präsenzunterricht umsteigen, dann hat das auch Auswirkungen auf den Schulbusverkehr. Aufgrund mehrfacher Anfragen von Eltern hat die Redaktion beim Kreis Bergstraße nachgefragt, wie die Fahrt mit dem Bus ab Montag geregelt ist und was es zu beachten gilt.

„Der Busverkehr wird nach dem schultäglichen Regelangebot angeboten. Alle Verstärkerleistungen im Schülerverkehr werden umfänglich erbracht, wie es vor Corona der Fall war“, berichtet Johannes Bunsch, Pressesprecher des Kreises Bergstraße. „Es gelten die bekannten Fahrpläne, die in den Fahrplanaushängen an den Haltestellen und im Netz unter www.vrn.de abgerufen werden können.“

Durch gestaffelte Unterrichtszeiten haben einige Schüler zu eher ungewöhnlichen Uhrzeiten Schulschluss. Auf die Frage, ob es für sie zu längeren Wartezeiten kommen kann, meldet der Pressesprecher: „Da wir auf den Hauptlinien im Kreis im Wesentlichen über mindestens einen 60 Minuten Grundtakt, auf vielen sogar 30 Minuten Grundtakt verfügen, sollten den Schülerinnen und Schülern ausreichende Beförderungsangebote zur Verfügung stehen. Wir sind uns aber im Klaren darüber, dass diese nicht überall gewährleistet werden können.“

Auf Streckenabschnitten, die ausschließlich im Schülerverkehr angedient werden, so Bunsch, finde Regelbetrieb mit Anfahrten zur ersten und eventuell noch zweiten Stunde, Rückfahrten zur vierten, fünften, sechsten und neunten Stunde statt. „Hier müssen unter Umständen Wartezeiten eingeplant werden. Dafür bitten wir um Verständnis“, so Bunsch. An den Haltestellen und in den Fahrzeugen des ÖPNV gelte die Maskenpflicht. Die Abstandsregelung gelte nicht, da diese im ÖPNV nicht gewährleistet werden könne. Außerdem solle man sich beim Ein- und Ausstieg besonnen und rücksichtsvoll verhalten, so der Pressesprecher. ssr

