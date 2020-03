Bergstraße.„Die Eltern der MLS-Schüler, die an der Skifreizeit teilgenommen haben, wurden am Freitag in Einzelgesprächen durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes darüber informiert, dass ihre Kinder und alle Begleitpersonen der Reisegruppe ab Freitag für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt sind. Inwieweit auch die betreuenden Personen beziehungsweise andere Familienmitglieder in Quarantäne müssen, wurde jeweils im Einzelfall geklärt und dokumentiert“, so Landrat Christian Engelhardt gestern Abend in einer Pressemitteilung.

„Im Anschluss an diese Gespräche wurden Unterlagen an die Eltern nachgereicht, welche die Anordnung der Quarantäne beinhalteten, jeweils bezogen auf die Teilnehmer der Reisegruppe“, heißt es weiter. Am Wochenende hätten die Kreisverwaltung und auch den Landrat Anfragen erreicht, ob die Quarantäne nun jeweils für die gesamte Familie oder nur für die in der Anordnung beinhaltete Person gelte.

Dies habe Engelhardt zum Anlass genommen, am Montag über den E-Mail-Verteiler des Elternbeirats einen Brief des Gesundheitsamts mit der Erläuterung dieser und weiterer Fragen zu versenden. „Da jedoch weiterhin Fragen bezüglich der Quarantäne bestehen, hat Landrat Engelhardt gestern über den Verteiler des Elternbeirats noch einmal ein Schreiben an die Eltern versandt. Zudem wurde veranlasst, dass das Gesundheitsamt nochmals ein individuelles Anschreiben an jede Familie von in Quarantäne befindlichen Reiseteilnehmern verschickt, um die individuelle Situation, wie sie im Beratungsgespräch besprochen wurde, und die zukünftige individuelle Vorgehensweise klarzustellen“, teilt das Landratsamt mit.

Dieses Schreiben werde auch Informationen zur Verbindlichkeit der Quarantäne enthalten. Bis dahin gelte das, was in den Einzelgesprächen am Freitag für die jeweilige Familie besprochen worden sei. Landrat Engelhardt sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass er die Situation der Eltern der in Quarantäne befindlichen Kinder gut nachvollziehen könne. Er bitte aber um Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes derzeit durch das Coronavirus in hohem Maße beansprucht seien und unter diesen außergewöhnlichen Voraussetzungen eine aus seiner Sicht hervorragende Arbeit leisteten.

„Aus meiner Sicht verläuft die Abwicklung der für alle sehr beanspruchenden Situation bisher gut. Ich bitte jedoch darum, zu berücksichtigen, dass das Gesundheitsamt sich aktuell vor allem auf die Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus konzentrieren muss“, so Engelhardt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020