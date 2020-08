„Im Ernstfall kommt es auf Minuten an“

Jochen Meyburg © Meyburg

Bereits vor der Vereinsgründung haben die späteren Mitglieder von „HeldenStärker“ mit Kinderärzten aus dem Kreis über ihr Konzept gesprochen und dabei auch den damaligen Leiter der Intensivstation der Universitätskinderklinik Heidelberg, Privatdozent Dr. Jochen Meyburg, kennengelernt. Meyburg ist Mitbegründer des Kinder-Palliativteams Rhein-Neckar zur Kindernotfallversorgung und heute Ärztlicher Direktor der Kinderklinik Ludwigsburg.

Er zeigte sich begeistert von der Idee, bot seine Unterstützung an und besuchte ein Treffen des Vereins. Für „HeldenStärker“ erklärt er, warum Kindernotfälle schwieriger und Schulungen – wie sie „HeldenStärker“ organisiert und finanziert – dafür umso wichtig sind.

Herr Meyburg, Sie sind erfahrener Facharzt für Kinderheilkunde und spezialisiert auf Pädiatrische Intensiv- und Palliativmedizin. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie wegen eines Kindernotfalls alarmiert werden?

Jochen Meyburg: Auch nach vielen Jahren in der Kinderintensivmedizin ist ein Kindernotfall immer eine Ausnahmesituation. In der Regel hat man beim Kind weniger Zeit als beim Erwachsenen, bis sich ein Sauerstoffmangel mit potenziell katastrophalen Folgen entwickelt. Es gilt also, möglichst viele Eventualitäten im Vorfeld zu bedenken, damit die Versorgung auf der Intensivstation reibungslos und ohne zusätzlichen Zeitverlust erfolgen kann. Meist ergibt sich das tatsächliche Bild erst, wenn bei Übernahme des Kindes mehr Informationen vorliegen und man den Patienten selbst einschätzen kann. Dann beginnt die konkrete Arbeit und die Ungewissheit im Vorfeld weicht einer konzentrierten Anspannung.

Ist die emotionale Belastung dabei immer hoch oder lernt man, damit umzugehen?

Meyburg: Emotionen sind menschlich und wichtig, müssen aber ihren Platz in der Bewältigung einer Notfallsituation finden, in der es auf die Zeit ankommt. Adrenalin macht den Kopf kurzfristig frei, aber nicht selten kommen unterdrückte Emotionen später mit voller Wucht zurück und die Helfer sitzen weinend in der Küche der Intensivstation. Die Erfahrung hilft dabei, mit anderen über das Erlebte zu sprechen und die eigenen Gefühle zu verarbeiten. Gerade auf jüngere Mitarbeiter muss man als Oberarzt oder Stationsleitung im Anschluss gezielt zugehen und Gespräche anbieten.

Was ist Ihrer Erfahrung nach die größte Herausforderung bei einem Kindernotfall?

Meyburg: Es ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber man muss es immer wieder sagen: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Je nach Alter kann sich die Reaktion eines Kinderkörpers auf eine Erkrankung oder Verletzung sehr stark vom Erwachsenen unterscheiden. Des Weiteren sind es meist andere Krankheitsbilder, die zu Notfallsituationen bei Kindern führen. Und schließlich spielen, gerade bei Säuglingen und Kleinkindern, die Größenverhältnisse natürlich eine Rolle hinsichtlich der erforderlichen Behandlungstechniken.

Wie unterscheiden sich Erstversorgung und Behandlung eines Kindes vom Kindernotarzt am Unfallort vom „normalen“ Rettungsdienst?

Meyburg: Ist ein in der Notfallversorgung von Kindern erfahrener Notarzt vor Ort, kann man davon ausgehen, dass diesem die genannten Besonderheiten vertraut sind und das Kind adäquat versorgt wird. Die Versorgung erfolgt zügig und wichtige Informationen werden bereits vor Eintreffen des Kindes an die Intensivstation der Kinderklinik weitergegeben.

Was sind die häufigsten Komplikationen oder Fehler, die sich während der Erstversorgung von Kindern durch Rettungskräfte ergeben?

Meyburg: Nicht alle Ersthelfer und Notärzte fühlen sich in der Behandlung von Kindernotfällen sicher. Folgen können dann entweder eine Unterversorgung des Kindes sein, wenn ein bedrohliches Krankheitsbild nicht richtig eingeschätzt wird, oder aber es fehlt an der klinischen Erfahrung, in bestimmten Situationen auch einmal zuzuwarten und nicht gleich unverhältnismäßig invasive Maßnahmen zu ergreifen. Die Folgen einer solchen Unter- oder Überversorgung von Kindern können dramatisch sein und reichen vom verschleppten Schock bis hin zur nicht indizierten Intubation mit Folgekomplikationen wie Verletzung des Kehlkopfes und Verlegung der Atemwege.

Sind Kindernotfall-Schulungen für Rettungskräfte besonders wichtig – und wenn ja, warum?

Meyburg: Unbedingt! Rettungskräfte sind in aller Regel als erste am Ort des Geschehens, zu einem Zeitpunkt, an dem oft noch Schlimmeres verhindert werden kann. Ist der Schock erst einmal dekompensiert, ist ein Asthmaanfall in vollem Gange oder bereits ein Sauerstoffmangel aufgetreten, wird es bedeutend schwieriger für den hinzugezogenen Notarzt, das Kind ohne Folgeschäden zu versorgen. Kindliche Notfälle sind selten und vielfältig und man kann nicht davon ausgehen, dass sich die Erfahrung damit „von selbst“ im Laufe des Berufslebens einstellt. zg