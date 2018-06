Im ersten Wahlgang zum Erfolg

Anzeige

Manuel Just (parteilos) hat die Oberbürgermeisterwahl im Weinheim gewonnen (wir berichteten kurz). 68,4 Prozent der Wähler gaben dem 39-Jährigen ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 49,2 Prozent. Damit setzt sich der Trend fort, dass OB-Wahlen in Weinheim immer weniger Bürger an die Wahlurne locken, selbst wenn der Amtsinhaber nicht mehr kandidiert.

Im Jahr 2002 hatte die Wahlbeteiligung bei der ersten Wahl von Heiner Bernhard 55,3 Prozent betragen; bei der ersten Wahl von Uwe Kleefoot (OB von 1986 bis 2002) waren es sogar 61,9 Prozent gewesen.

Zwar holten sowohl Bernhard als auch Kleefoot im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, aber damals war es deutlich knapper: Bernhard gewann 2002 mit 52,2 Prozent, Kleefoot 1986 mit 53,3 Prozent.