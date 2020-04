Im Kreis gibt es jetzt aus jeder Altersgruppe Corona-Patienten

Bergstraße.Zur jüngsten Video-Pressekonferenz der Kreisspitze hatte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz neue Zahlen über das Coronavirus an der Bergstraße mitgebracht – und die verdeutlichen die Dynamik, mit der sich die Schwerpunkte bei den Ansteckungszahlen entwickeln. Eine Verschiebung gebe es etwa bei den Ursprüngen der Infektionen: „Jeweils 43 Prozent der Erkrankten haben sich im Ausland angesteckt, genauso viele im Kreis selbst“, erläuterte die Kreisbeigeordnete. Vor einer Woche sah das anders aus: Da bildeten diejenigen, die sich nachweislich im Ausland angesteckt haben, noch den deutlich höheren Prozentsatz.

Eine weitere Neuentwicklung betrifft die Altersgruppen. Mittlerweile gelten sie alle als betroffen. Ein Prozent der bestätigt Infizierten sind unter 15 Jahre alt, 2,1 Prozent über 80 Jahre. Noch in der vergangenen Woche waren keine Erkrankungen von Vertretern dieser beiden Altersgruppen bekannt. Der jüngste bekannte Infizierte sei sieben, der älteste 89 Jahre alt.

Quarantäne wird überwacht

Stolz erläuterte auch die Aufgabe des Gesundheitsamts, Kontakt zu Personen zu halten, die unter Quarantäne stehen. Dieser erfolge „fernmündlich“ und habe zum einen das Ziel, die Gesundheit der Betroffenen im Auge zu behalten, und zum anderen, ihre Erreichbarkeit zu überprüfen – sei die nicht gegeben, könne dies ein Hinweis auf Verstöße sein. „Aus dem Umfeld wurden in einigen Fällen bereits Verstöße angezeigt“, teilte die Dezernentin mit und betonte, dass es sich bei Zuwiderhandlungen um Straftatbestände handelt.

Noch kann niemand sagen, wie lange die Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten bleiben, auf die sich Bund und Länder verständigt haben. Die Kreispolitik habe aber in diesen Tagen Entscheidungen getroffen, die die Zeit danach betreffen, sagte Landrat Christian Engelhardt in der Pressekonferenz. So habe der Kreisausschuss dem Schulentwicklungsplan zugestimmt, der auf die steigenden Schülerzahlen reagieren soll und eine Erhöhung der Kapazitäten in den Bergsträßer Gymnasien vorsieht. Ein Beschluss des Kreistags – ein Gremium mit 71 Mitgliedern – steht noch aus. Wie er vonstattengehen wird, ob also der Kreistag wie geplant am 27. April zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, lässt sich nicht vorhersagen.

Engelhardt sprach auch die Verteilung von Schutzkleidung und Masken für Ärzte an und verwies darauf, dass dies keine Kreisaufgabe sei. Der Bund beschaffe diese Ausrüstung, behalte etwa 15 Prozent und gebe den Rest an die Bundesvereinigung der Kassenärzte weiter, die sie an die Praxen verteile. Der Kreis erwarte allerdings eine Lieferung von 39 000 OP-Masken, die an die Pflege- und Rettungsdienste verteilt werden sollen.

Jobcenter arbeitet weiter

In der Zeit nach der Krise dürften den Kreis und die Städte und Gemeinden auch die Gebühren für die Betreuung in den Kindergärten beschäftigen, kündigte der Landrat an. Die Bürgermeister haben sich darauf verständigt, die Gebühren, die die Eltern an die Kommunen zahlen müssen, auszusetzen. Ob die Beiträge noch fällig werden, müsse geklärt werden, es werde eine Lösung auf Landesebene angestrebt. „Es geht dabei um erhebliche Beträge“, führte Engelhardt vor Augen. Die Frage werde wohl Thema in den kommunalen Gremien, auch die Kommunalaufsicht werde eingebunden.

Als vorteilhaft erweise sich die schon vor der Krise erfolgte Umstellung des Bergsträßer Jobcenters Neue Wege auf Volldigitalisierung, fuhr Stolz fort. Mit Hilfe elektronischer Akten könnten die Mitarbeiter alle Vorgänge im Home-Office bearbeiten. „Vor allem unter Kleinstunternehmern gibt es derzeit einen erhöhten Beratungsbedarf“, erläuterte die Kreisbeigeordnete.

Die Kfz-Zulassungsstelle in Heppenheim bearbeite gewerbliche Vorgänge trotz der Krise uneingeschränkt, ergänzte Verkehrsdezernent Karsten Krug. Es gebe viele Abmeldungen von Fahrzeugen, etwa von Busunternehmern, die ihre Tätigkeit bis Mitte April nicht ausüben dürfen.

Private Vorgänge könne die Zulassungsstelle hingegen nur in dringenden Fällen bearbeiten.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.04.2020