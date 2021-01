Im Kreis ist die Grundsteuer höher als im Hessen-Schnitt

Bergstraße.Aus der jährlichen Kommunalsteueranalyse des Bundes der Steuerzahler Hessen geht hervor, dass der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B der 22 Kommunen im Kreis Bergstraße deutlich über dem Durchschnitt aller hessischer Städte und Gemeinden liegt.

Dieser Durchschnitt aller hessischen Städte und Gemeinden beträgt 460 Prozent, während im Kreis Bergstraße 543 Prozent belastet werden. „Die Bürger im Kreis Bergstraße werden also deutlich stärker zur Kasse gebeten als im restlichen Bundesland“, kritisiert der Kreisverband der Freien Wähler Bergstraße und nennt diesen Umstand ein „Unding“.

Ein Vergleich von Durchschnittswerten könne zwar niemals die örtlichen Besonderheiten widerspiegeln. Dennoch besitze die Kommunalsteueranalyse eine gewisse Aussagekraft. „Genau deshalb unterstützen wir die Forderung des Steuerzahlerbundes, dass die Bürger im Kreis Bergstraße künftig nicht noch stärker zur Kasse gebeten werden“, fordert Freie-Wähler-Kreisvorsitzender Walter Öhlenschläger. Dabei sei klar, dass die Verantwortung für den Dreh an der Steuerschraube fast immer vom Land ausgehe. „Der Einfallsreichtum der Landesregierung hinsichtlich neuer Vorhaben scheint unerschöpflich. Das Konnexitätsprinzip wird dabei aber in schöner Regelmäßigkeit ausgeblendet, wonach der bezahlt, der die Bestellung ausgelöst hat“, so die Freien Wähler.

Für nahezu jeden Stadtverordneten oder Gemeindevertreter sei abzusehen, dass die finanziellen Auswirkungen der Pandemie die Städte und Gemeinden zusätzlich erheblich belasten werden. Einerseits rechneten die Fachleute den Freien Wählern zufolge damit, dass die kommunalen Einnahmequellen wie Einkommensteuer und Gewerbesteuer weit hinter den Vorjahren zurückbleiben. Andererseits sei jedoch auch klar, dass die Kommunen weiterhin in Infrastruktur, Bildung, Betreuung, Digitalisierung sowie in die energetische Sanierung investieren müssen. „Trotzdem: Die Kosten der Pandemie dürfen keinesfalls auf die Städte und Gemeinden umgelegt werden und dort zu Steuererhöhungen führen. Nicht in Hessen und schon gar nicht im Kreis Bergstraße. In der aktuellen Situation würden höhere Steuern die wirtschaftliche Unsicherheit vieler Menschen verschärfen“, mahnt der Kreisverband.

Eine deutlichere Absenkung der Kreisumlage, wie sie von der Kreistagsfraktion der Freien Wähler bei den Haushaltsberatungen beantragt wurde, wäre „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“ gewesen.

Land und Bund hätten bereits positive Vorschläge zur finanziellen Unterstützung der Städte und Gemeinden gemacht, was von den Freien Wählern auch begrüßt werde. Generell seien aber Land und Bund weiterhin gefragt, Lösungen für die anwachsenden Kosten der Corona-Pandemie zu finden, ohne die Städte und Gemeinden und damit die Bürger zu belasten. red

