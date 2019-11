Im Kurs auf Spanisch kochen

Bergstraße.Cazuela heißt ein chilenischer Eintopf, der bevorzugt während der kalten Jahreszeit in die Suppenteller kommt. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) wird Cazuela – aus Rindfleisch, Mais, Kartoffeln und Karotten – gekocht. Während er köchelt, spricht man Spanisch. Als Beilage gibt es Sopaipillas, das sind Kürbisfladen in Pebre getunkt, einem Dip aus Zitrone und Koriander. Die Köche treffen sich am Dienstag, 19. November, um 18.15 Uhr in der Schulküche der Lorscher Werner-von-Siemens-Schule und haben bis 22 Uhr Zeit, alles aufzuessen. red

