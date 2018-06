Anzeige

Lampertheim.Bei einer Auseinandersetzung am Montagabend ist in Lampertheim ein 27 Jahre alter Mann leicht verletzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Gegen 19 Uhr waren Polizeistreifen in die Chemiestraße gerufen worden, nachdem zwei Männer aufeinander losgegangen waren. Nach ersten Erkenntnissen geriet der 27-Jährige in einer dortigen Flüchtlingsunterkunft mit einem 38 Jahre alten Mann in Streit, dieser eskalierte schließlich. Hierbei soll der Ältere seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser leicht verletzt haben. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts konnte eingreifen und die Polizei verständigen. Die Beamten erstatteten Strafanzeige. red