Im Vorjahr sah es noch besser aus

Die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt in Südhessen hält an. Das stellte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, am Donnerstag bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für den Monat März fest.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region ist wieder deutlich gesunken. „Das Beschäftigungswachstum ist ungebremst und auch die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern ist unvermindert hoch“, berichtete Förster.

Im Bezirk der Darmstädter Agentur für Arbeit waren im März 20 044 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 883. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,5 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 4,7 Prozent.