„Im Zweifel immer an die Leine“

Bergstraße.Seit dem 1. März und bis zum 30. Juni müssen Hunde in nicht bebauten Gebieten Lampertheims an die Leine. Hintergrund ist die Setz- und Brutzeit, in der Tiere ihre Jungen zur Welt bringen und aufziehen beziehungsweise die Bauern ihre Pflanzen setzen. Die Stadt Lampertheim erlässt diese Leinenpflicht seit einigen Jahren zum Schutz von Wildtieren, Feldern und Ackerflächen. Für den hesschischen

...