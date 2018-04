Anzeige

Bergstraße.Der christlich-islamische Dialog der etwas anderen Art wird in diesem Jahr in Viernheim fortgesetzt. Zum siebten Mal schnüren die Pfarrer und die Imame in der Region Bergstraße ihre Fußballschuhe und treten beim interreligiösen Kicken gegeneinander an. Anpfiff ist am Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr im Waldstadion von Viernheim (Industriestraße 38).

Beide Mannschaften hoffen auf lautstarke Unterstützung ihrer „Fans“. Die Schirmherrschaft für das religionsübergreifende Fußballspiel hat Viernheims Erster Stadtrat Jens Bolze übernommen.

Bilanz fast ausgeglichen

Gebolzt wird beim interreligiösen Kicken in der Regel nicht. Beide Mannschaften spielten in den vergangenen Jahren einen – für ihre Verhältnisse – technisch teilweise brillanten Fußball. Stets waren die Spiele von gegenseitiger Fairness geprägt. Die Bilanz der bisherigen Begegnungen auf grünen Rasen ist fast ausgeglichen. Dreimal gewannen die Imame und zweimal die Pfarrer, einmal trennten sich die beiden Teams 8:8 Unentschieden.