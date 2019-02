Immer dienstags gab es Curry

Bergstraße.„Das war eine meiner besten Entscheidungen“, sagt Christable Britto über ihren „weltwärts“-Freiwilligendienst. Seit Mai sind die 24-jährige Inderin und drei weitere indische Freiwillige der Karl-Kübel-Stiftung an der Bergstraße im Einsatz. Ende Dezember hieß es Abschied nehmen – dann ging der Flieger zurück nach Indien.

„Ich habe viel gelernt, insbesondere auch im Umgang mit behinderten Menschen“, erzählt Christable, die bei der Behindertenhilfe Bergstraße in Lorsch im Einsatz war. „Menschen mit Behinderung können hier arbeiten und ein selbstständiges Leben führen. Sie werden auch darin unterstützt, eigene Entscheidungen zu treffen. Das finde ich gut“, so die Inderin weiter. In ihrem Heimatland sei das nicht selbstverständlich.

Auch Frauen, die Gabelstapler fahren, sind in Indien die Ausnahme. Arun Maruthachalam, Freiwilliger auf dem Hofgut Oberfeld in Darmstadt, war ganz erstaunt, als er in Deutschland zum ersten Mal ein Mädchen am Steuer eines Gabelstaplers sah. „Hier gibt es keine Diskriminierung von Frauen“, meint der 21-Jährige.

Jeder kann seine Meinung sagen

Arun hat sich auf dem Hofgut viel Wissen über biologischen Anbau angeeignet und ausprobiert, welche indischen Gemüsesorten hier wachsen. Flaschenkürbisse und Bittermelonen etwa gediehen in Darmstadt prächtig. Im Alltag haben die indischen Freiwilligen vor allem die Eigenverantwortlichkeit zu schätzen gelernt.

„Bei Diskussionen hat jeder die Möglichkeit, seine Meinung einzubringen“, sagt Pavithra Kandasamy. Sie und Sujay Kiran halfen bei der Darmstädter Tafel mit. Dort ist ihnen bewusst geworden, wie wichtig es ist, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen. „Ich überlege jetzt zweimal, bevor ich etwas wegwerfe“, sagt Pavithra.

Alle vier Freiwilligen sehen in ihrem Einsatz eine persönliche Bereicherung. „Ich habe hier gelernt, Probleme nicht zu umgehen, sondern zu lösen“, sagt Pavithra. Auch Christable meint, dass sie unabhängiger geworden ist. „Ich habe gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Das war ich aus Indien nicht gewohnt. Dort bekommt man immer genau gesagt, was man tun soll.“

Untergebracht waren die Inder während ihres Aufenthalts in deutschen Gastfamilien, Christable etwa bei Familie Schumacher in Einhausen. „Ich habe mich bei ihnen sehr wohl gefühlt“, sagt sie. Sie und ihre Gasteltern haben viel von- und übereinander gelernt – eine Bereicherung für beide Seiten. „Durch Christable haben wir viel über Indien und die indische Kultur erfahren“, berichtet Vanessa Schumacher.

Dienstags wurde bei der Familie zum Christable-Tag: „Da hat sie immer Curry für uns gekocht, mal mit Kichererbsen, mal mit Ei, mal mit Gemüse. Es hat immer großartig geschmeckt!“ Interkulturelles Lernen ist aber nur ein Ziel des „weltwärts“-Freiwilligendienstes. Darüber hinaus möchte die Kübel-Stiftung damit Freiwillige ermutigen, sich mit dem erworbenen Wissen und den neuen Erfahrungen auch in ihrem Heimatland für andere Menschen einzusetzen, Denkanstöße zu geben und zu Multiplikatoren zu werden.

Dafür hat Christable schon einen Plan: „Ich möchte gern im Bereich Katastrophenhilfe arbeiten.“ Und auch ihre Mitstreiter stecken voller Ideen. Über eines waren alle vier sehr froh: Sie haben Schnee gesehen! „Wir haben sogar eine Schneeballschlacht gemacht“, erzählt Christable strahlend.

Auch in diesem Jahr werden vier Inder ihren Freiwilligendienst an der Bergstraße absolvieren. Die Karl-Kübel-Stiftung sucht daher Gastfamilien zwischen Heppenheim und Darmstadt, die von Mai bis Dezember 2019 eine Inderin oder einen Inder aufnehmen möchten. Die Freiwilligen werden während ihres Einsatzes von zwei Mentorinnen betreut, die auch den Gasteltern zur Seite stehen und sich um Organisatorisches kümmern. zg

