Immer mehr Bahnsteige und Haltestellen sind barrierefrei

Barrierefreiheit gehe von einem ganzheitlichen Planungsansatz aus, sagte Wühler im Landratsamt. Eine optimierte Gestaltung verbessere den ÖPNV insgesamt und habe somit auch positive Effekte für alle Fahrgäste.

Umsetzung oft nur gut gemeint

Der VRN hat seine Empfehlungen für die Gestaltung in einer Broschüre zusammengefasst, um die gesetzlichen Regelungen und Normen als komprimierte Informationen zusammenzufassen. Oftmals seien die Haltestellen in den Städten und Gemeinden „nur gut gemeint statt gut gemacht“, so Wühl. Der VRN erkennt zum Teil erhebliche Defizite in der Umsetzung, sowohl bei Bauträgern wie auch in Ingenieurbüros. Der Leitfaden soll Abhilfe schaffen.

Um den Prozess des Ausbaus zu strukturieren, will der VRN Prioritäten setzen. Christian Wühl sprach von einer Mammutaufgabe: Im Kreis gibt es 570 Haltestellen mit 987 Bussteigen. Bis 2022 soll etwa ein Drittel der projektierten Haltestellen umgebaut sein. Der Rest soll bis 2025 folgen. Bei 40 Prozent der Stationen ist kein Umbau nötig oder vorgesehen.

Pro Ort oder Ortsteil soll zunächst mindestens eine Haltestelle barrierefrei sein. Ganzjährig frequentierte Stationen kommen zuerst an die Reihe. Dabei geht es in erster Linie um einen leichten Zugang zu den Haltestellen, etwa durch abgesenkte Bordsteinkanten, sowie in die Fahrzeuge. Dies wird durch eine Anhebung der Bordsteinkante auf Höhe der Einstiegstüren erreicht.

Der VRN übernimmt eine beratende Rolle bei der Planung und baulichen Ausführung. Das Land Hessen fördert den Neu- und Umbau von Haltestellen sowie die Verbesserung der Haltestellenausstattung. Die Antragstellung erfolgt über Hessen Mobil.

Auf der Schiene greift das Personenbeförderungsgesetz nicht. Dennoch sei auch hier ein barrierefreier Zugang vom Bahnsteig zu den Wagen wünschenswert, sagte Christian Wühl in Heppenheim. Ziel des Projekts S-Bahn Rhein-Neckar sei daher die bauliche Herstellung der Barrierefreiheit an möglichst allen Stationen, um möglichst allen Menschen das selbstständige Reisen zu erleichtern. Eine Anpassung der Bahnsteighöhe auf 76 Zentimeter über Schienenoberkante sei bereits an vielen Gleisen umgesetzt. Der stufenfreie Zugang zum Bahnsteig wird zumeist über höhengleiche Gehwege sowie Aufzüge oder lange Rampen sichergestellt. Wühl betonte, dass der Einbau von Aufzügen nicht nur in Einzelfällen kompliziert, sondern auch finanziell ein dicker Brocken sei. Pro Maßnahme koste das zwischen 400 000 und 500 000 Euro. Aufzüge oder lange Rampen werden aber nur an Stationen mit einem Fahrgastaufkommen von mehr als 1000 Reisenden am Tag umgesetzt.

„Auch langfristig werden nicht sämtliche ÖPNV-Angebote lückenlos barrierefrei sein“, räumt Christian Wühl ein. Auf der mobilen Wegekette könne es immer wieder zu Brüchen kommen. Der VRN-Planer nannte beispielhaft die Ruftaxis, die zumeist nicht über einen behindertengerechten Einstieg verfügten.

Die Sitzung im Landratsamt war nur spärlich besucht. Weiteres Thema war die Öffentlichkeitsarbeit: Der Beirat will seine Arbeit künftig intensiver kommunizieren. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.03.2018