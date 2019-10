Immer mehr Lesehunger auf Digitales

Bergstrasse.Der „Tag der Bibliotheken“ dient dazu, die Bedeutung der Stadtbüchereien zu unterstreichen. Davon profitierten am Montag auch die Vertreter der Büchereien im Kreis Bergstraße. Deren Arbeit wurde aus Anlass des „Tages der Bibliotheken“ in der Lampertheimer Stadtbücherei gewürdigt. Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Gottfried Störmer gewährten zudem Einblicke in persönliche

...