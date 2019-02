Immer wieder Ärger um die Alla-Hopp-Anlagen

Region.Es war eine gut gemeinte Idee von Dietmar Hopp, an insgesamt 19 Standorten in der Region „Alla-Hopp-Anlagen“ als Begegnungsorte zu schaffen. Doch inzwischen gibt es vielerorts Streit mit den Nachbarn. In Unter-Abtsteinach wurde die Anlage wegen der Lärmprobleme zum Jahreswechsel für einige Tage komplett geschlossen. In Mörlenbach klagt der benachbarte Sportverein über zunehmenden Vandalismus auf seinem eigenen Gelände. Aber auch in Grünstadt in der Pfalz und in Speyer gibt es Probleme. Die Kommunen, die für den Unterhalt der Anlagen zuständig sind, haben dafür teilweise hohe Kosten zu tragen. () red

