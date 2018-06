Immobilien: Der Preis für Filetstücke explodiert

Amtsleiter Thomas Knöll, Fachbereichsleiter Michael Stein und Manfred Bräuer (von links) zeigen den Immobilienmarktbericht 2018. © Funck

Bergstraße.Die hohen Immobilienpreise an der Bergstraße haben sich im Topsegment nochmals gesteigert. Vor allem in den Städten ist das Wertniveau in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Grundsätzlich zeigt sich: Je ländlicher die Region, desto geringer die Wertsteigerung.

„Gerade im Kreis Bergstraße zeigt sich der Immobilienmarkt sehr dynamisch und heterogen“, sagt Fachbereichsleiter

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3728 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.06.2018