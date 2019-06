Immobilienpreise klettern und klettern

Bergstraße.Die eigenen vier Wände stehen an der Bergstraße hoch im Kurs. Wer sich ein Häuschen kaufen möchte, wird in Zukunft noch tiefer in die Tasche greifen müssen, als das in der Vergangenheit ohnehin schon der Fall war. Davon geht jedenfalls ein absoluter Immobilienmarkt-Experte aus: Michael Stein ist Fachbereichsleiter für die Immobilienwertermittlung im Amt für Bodenmanagement (AfB) in Heppenheim.

...