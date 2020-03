Immobilienverkauf gut vorbereiten

Bergstraße.Wer ein Haus oder eine Wohnung verkaufen möchte, sollte sich gut darauf vorbereiten.

Viele Fragen sind zu klären: Welche Unterlagen sind für den Verkauf nötig und wie ist das Objekt vorzubereiten? Wie wird der Wert einer Immobilie ermittelt? Wie laufen Besichtigungs- und Notartermine ab? Welche Inhalte müssen im Vertrag stehen und wie verläuft die Übergabe des Objektes?

In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) wird alles Wissenswerte rund um den Verkauf einer Immobilie angesprochen und die Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Der Kurs richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Er läuft am Freitag, 27. März, von 18 bis 21 Uhr im Bensheim im Seminarraum der Kreisvolkshochschule (Am Wambolterhof 2). red

