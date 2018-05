Impulse für die Wirtschaft

Anzeige

Der Bund hat den Städtebau im Kreis Bergstraße im vergangenen Jahr mit rund 2,34 Millionen Euro gefördert. Damit sind bis einschließlich 2017 insgesamt 37,8 Millionen Euro an Städtebaumitteln des Bundes in den Kreis geflossen.

Im vergangenen Jahr wurden Einhausen mit 374 500 Euro und Heppenheim mit 231 000 Euro gefördert, außerdem Biblis mit 213 000 Euro, Bürstadt mit 320 000 Euro, Lampertheim mit 403 500 Euro, Viernheim mit 469 500 Euro und Wald-Michelbach mit 335 500 Euro.

„Die Städtebauförderung ist eine tragende Säule für die Entwicklung unserer Kommunen. Sie stärkt die Attraktivität der Städte und Gemeinden als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte“, so der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU). Die Städtebauförderung gebe zugleich wichtige wirtschaftliche Impulse: So stößt sie ungefähr das Siebenfache an privaten und öffentlichen Investitionen an. Besonders das regionale Baugewerbe und das lokale Handwerk profitieren davon.