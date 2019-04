„In dem Kraftwerk steckt mein Herzblut“

Biblis.Horst Kemmeter hört auf. Nach 37 Jahren im Dienst des RWE-Konzerns und zuletzt sieben Jahren als Leiter des Bibliser Kernkraftwerks, das sich in den Anfängen seines Rückbaus befindet. Sein Nachfolger ist Matthias Röhrborn, ebenfalls ein Bibliser RWE-Mann. Er übernimmt in wenigen Tagen – am 1. Mai – die Geschäfte. Kemmeter bleibt noch bis Jahresende beratend tätig und steht seinem Nachfolger

...