In den Ferien um die Welt

Anzeige

Die Ferien gehen langsam zu Ende und die Bergsträßer waren viel unterwegs – sei es in Deutschland, den Nachbarländern, in Übersee oder an der Bergstraße selbst. Und was macht man bei Ausflügen, beim Städtetrip oder im Urlaub? Richtig. Jede Menge Fotos. Denn die sind doch neben den Erinnerungen, die einem nach einer solchen Auszeit bleiben, das beste Souvenir.

Die einen haben ihre Bilder auf dem Smartphone und sehen sie bei akutem Fernweh an, die anderen erstellen sich ein Fotobuch mit den schönsten Momenten. Oder die Urlauber teilen die Aufnahmen mit ihren Freunden im Internet auf ihrem Social-Media-Kanal.

Der Bergsträßer Anzeiger rief seine Facebook-Follower auf, ihr schönstes Ferienmotiv unter dem Beitrag zu kommentieren. Und siehe da, gleich 35 Nutzer sorgten auf dem BA-Profil und in der Redaktion für Urlaubsstimmung. Die Bilder sind nicht nur auf Facebook, sondern auch in einer Fotostrecke auf der Website des BA zu sehen. Vielleicht inspiriert ja das ein oder andere Bild dazu, neue Urlaubsziele in Angriff zu nehmen. Auch ein Foto von der Bergstraße ist dabei. Denn auch der Urlaub vor der Haustür kann ein Erlebnis sein.