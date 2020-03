In den Partnerstädten in Italien reagieren die Menschen entspannt

Bergstraße.Italien ist im Coronavirus-Ausnahmezustand – aber nicht überall. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls, wenn man sich in den Partnerstädten von Bergsträßer Kommunen umhört.

„Die Situation ist ruhig, die Leute sind sehr besonnen“, sagt Pina Kittel, Vorsitzende des deutsch-italienischen Freundeskreises über die Lage in der Bensheimer Partnerstadt Riva del Garda. Die gebürtige Italienerin hat regelmäßig Kontakt zur ihren Landsleuten in der Partnerkommune am Gardasee.

Anfang der Woche waren in Riva bereits alle Kultureinrichtungen wie Theater und Kino geschlossen, das gleiche gilt für Sportzentren – das öffentliche Leben ist quasi lahmgelegt. „Es sind sehr wenige Leute unterwegs“, berichtet Pina Kittel. Öffentliche Zusammenkünfte finden bis auf Weiteres nicht statt. Ein internationaler Chorwettbewerb, der im April in Riva stattfinden sollte, wurde bereits auf November verschoben.

Besonders heftig sind laut Kittel die Folgen der Epidemie für die Tourismusbranche: Die Stadt am Gardasee in der Provinz Trentino ist schließlich ein beliebter Urlaubsort. „Die Hotels haben viele Absagen – das ist sehr bitter momentan.“

Besuch in Bensheim abgesagt

Der geplante Besuch einer Klasse der Rivaner Hotelfachschule in Bensheim wurde abgesagt. Ob der jährliche Sommerkurs mit Schülern aus Riva stattfinden wird, steht derzeit nicht fest. Der hiesige Freundeskreis möchte im Herbst die nächste Reise in die italienische Partnerstadt machen – „wir sind guter Dinge, dass bis dahin alles wieder unter Kontrolle ist“, hofft die Vorsitzende Pina Kittel.

Noch ist in der italienischen Kleinstadt Brisighella kein Coronavirusfall bekannt, berichtet Maurizio Capirossi für den Bergsträßer Anzeiger aus der Partnerstadt Zwingenbergs. Bürgermeister Massimiliano Pederzoli – laut Gesetz ist er die örtliche Gesundheitsbehörde – und der Magistrat widmen ihre Maßnahmen besonders den Schwächeren in der Bevölkerung, also vor allem den älteren Bürgern.

Ihnen wird Hilfe durch Mitarbeiter der „Protezione Civile“ (= Bürgerschutz) und von ehrenamtlichen Helfern des „Centro Volontari Brisighella“ (= Verein „Ehrenamtliche für Brisighella“) zuteil. Sie organisieren ärztliche Untersuchungen, den Einkauf von Lebensmitteln, die Lieferung von Mahlzeiten und anderes mehr. Der Sozialdienst der Gemeinde unterstützt die Bevölkerung nach Kräften.

Versammlung per Livestream

Die Zugänge zu Ämtern und Diensten sind so geregelt, dass die Anwesenheit von mehreren Personen auf engstem Raum vermieden wird. Und die letzte Gemeinderatsversammlung wurde hinter verschlossenen Türen abgehalten und konnte im Internet per Livestream verfolgt werden.

„Die Herausforderung ist anspruchsvoll und nicht klein, aber wir werden sie zusammen mit unseren Freunden in Deutschland und allen anderen befreundeten Völkern Europas bestehen, so dass wir uns bald wieder umarmen können“, bleibt Maurizio Capirossi am Ende seines Berichts trotzdem optimistisch.

Die Lautertaler Partnerstadt Dogliani sei relativ weit entfernt von den Gebieten, die als Infektionsherde des Coronavirus gelten, erklären Tino Gallo und Paolo Cornero aus der Kommune in Piemont. Die Pandemie komme aber immer näher. Die Zahl der Todesfälle sei auch deshalb hoch, weil die Bevölkerung ein hohes Durchschnittsalter habe, schreibt Gallo, der von 1975 bis 2015 als Arzt tätig war.

Tägliches Leben verändert

Das tägliche Leben habe sich verändert, Schulen Theater, Kinos und Versammlungsräume seien geschlossen, in den Kirchen fänden keine Messen mehr statt.

Die Hoffnung sei zum einen, dass diese Opfer die Ausbreitung des Virus verlangsamen – und zum anderen die wärmeren Tage: „Die Schönheiten unseres Italiens müssen weiterhin den Touristen aus aller Welt offenstehen.“

„Die Menschen in Kaltern sehen das alles total entspannt“, sagt der Vorsitzende des Freundeskreises Heppenheim/Kaltern, Gerhard Kasper. Weil es in Heppenheims Partnerstadt derzeit auch noch keinen bestätigten Fall – noch nicht einmal einen Verdachtsfall – gebe, herrsche unter den Menschen dort Unverständnis: „Sie sehen sich nicht als gefährdete Region und verstehen nicht, dass das Robert-Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft hat“, berichtet Kasper.

„Tatsächlich sind die Kalterer deswegen etwas angefressen. Die Schulen bleiben geschlossen wie überall in Italien, aber die Menschen gehen weiter arbeiten und auch die Kitas haben geöffnet.“ Noch treffe es die Kalterer nicht mit voller Härte: „Von November bis April sind 80 Prozent der Hotellerie und Gastronomie ohnehin geschlossen. Erst zu Ostern kommen die Saisonkräfte wieder“, weiß Kasper. „Zurzeit ist das also noch nicht so tragisch und der Tourismus noch nicht betroffen.“

Seit über 30 Jahren organisiert auch der Heppenheimer regelmäßig Fahrten in die Partnerstadt. Die nächste, die im Mai hätte stattfinden sollen, hat er vorsorglich bereits abgesagt. „Im Hotel hat man verständnisvoll reagiert“, sagt Kasper, der außerdem Kontakt zu Vizebürgermeister Werner Atz und weiteren Kalterer Freunden hält. Für die nächste Kaltern-Fahrt, die im Juni stattfinden soll, hat er nun Bedenkzeit bis Mitte Mai. rk/mik/cim/kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020