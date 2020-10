In Deutschland bisher unbekannter Wolf in Darmstadt-Dieburg nachgewiesen

Südhessen.Ein bislang in Deutschland unbekannter Wolf aus der Alpenpopulation ist genetisch in Südhessen nachgewiesen worden. Eine DNA-Analyse ergab nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HNLUG) vom Freitag, dass das Tier mit der Kennung "GW1835m" Ende September bei Ober-Modau (Kreis Darmstadt-Dieburg) ein Reh gerissen hat. Aus welchem Rudel das Tier stamme, habe nicht ermittelt werden können. Bis auf zwei Wölfe aus den Alpen seien bisher alle nachgewiesenen Tiere in Hessen aus der "Mitteleuropäischen Flachlandpopulation", also aus den benachbarten nördlichen und östlichen Bundesländern.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.10.2020