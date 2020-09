In Hessen startet die Woche mit Wolken und Regen 

Offenbach.Der Herbst sorgt zum Wochenstart weiterhin für Wolken und Regen in Hessen. Bei meist starker Bewölkung bleibt es am Montag vor allem in Nordwesten des Landes trüb während sich im Süden gelegentlich die Sonne zeigt. Insgesamt bleibt es eher trocken, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilten. Ihnen zufolge klettern die Temperaturen morgen auf maximal 12 bis 16 Grad. In der Nacht zum Dienstag bilden sich dicke Wolken, im Westen fällt gebietsweise Regen.

Ein ähnliches Bild bietet sich am Dienstag. Der Regen geht in Teilen Hessens in schauerartige Niederschläge über. Allerdings steigen die Temperaturen auf maximal 13 bis 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch nimmt der Regen langsam ab. Tagsüber bleibt es stark bewölkt, mit Schauer muss gerechnet werden. Allerdings lockert die Wolkendecke im Laufe des Tages auf. Nach Angaben des DWD dürften die Höchstwerte am letzten Tag des Septembers zwischen 14 und 19 Grad liegen.

