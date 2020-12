In Lampertheim sind alle Intensivbetten belegt

Bergstraße.Die Ampeln auf der Startseite der Homepage vom St. Marienkrankenhaus zeigen Rot: Zurzeit gibt es keine freien Betten – weder auf der Inneren noch auf der Intensiv- oder der Isolierstation. Aktuell werden 25 Covid-19-Patienten in der Lampertheimer Klinik behandelt, eine Woche zuvor waren es zehn. Ein Patient muss beatmet werden, wie Nicolai Härtel im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Er ist der ständige Vertreter des Chefarztes der Inneren Abteilung, Matthias Ebert, der zugleich Ärztlicher Direktor der II. Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Mannheim ist.

„In der Covid-Therapie gehen wir leitlinienkonform vor“, erklärt Härtel. Das bedeutet, dass bei jedem Patienten die Sauerstoffsättigung protokolliert wird. Manche Patienten werden mit einer Cortisontherapie behandelt, andere erhalten Remdesivir. Dieses Medikament wurde für den Einsatz gegen das Ebola-Fieber entwickelt und wird seit Beginn der Pandemie auch gegen Covid-19 verabreicht.

Behandlung über längere Zeit

„Die aktuellen Fallzahlen in den Kliniken sind immer ein Blick zurück in die Vergangenheit von vor zwei, drei Wochen. Deswegen sind wir gespannt, wie sich die Lage weiter entwickelt“, sagt der Mediziner. Die Situation sei in allen Kliniken der Region ähnlich. Die Betten-Kapazitäten würden eng, auch weil Covid-Patienten in der Regel über eine längere Zeit behandelt werden müssten.

„Man wird sehen müssen, wo in der Region noch Kapazitäten geschaffen werden können“, sagt Härtel. Wenn das Marienkrankenhaus seine Intensivbettenzahl erweitern müsse, ginge das nur zulasten der anderen Bereiche, da sonst keine ausreichende Versorgung möglich wäre. Intensivpatienten von außen werden momentan nicht mehr aufgenommen. Für internistische Patienten auf der Inneren und solche, die innerhalb des Hauses auf die Intensivstation verlegt werden müssen, gibt es noch Platz.

Härtel betont, dass Corona für das Krankenhaus vor allem auch eine logistische Herausforderung darstellt. Jeder Patient, der aufgenommen wird, wird zunächst auf das Virus getestet und isoliert, bis das Ergebnis vorliegt. Erst dann entscheidet sich, auf welche Station er kommt. Dafür müssen extra Räume freigehalten werden. Insgesamt hätten sich alle Abläufe, die durch Corona verändert oder neu festgelegt werden mussten, gut eingespielt. Trotzdem sei es für alle Bereiche eine sehr anstrengende Zeit. Dies gelte auch für die Patienten im Krankenhaus sowie deren Angehörige, die seit Oktober wieder nicht zu Besuch kommen dürfen. Alle Gespräche mit Angehörigen laufen telefonisch, vielen fehle aber, dass sie sich keinen persönlichen Eindruck von ihrem Partner oder Familienmitglied machen können.

Pflegedienstleiterin Mechthild Bader bestätigt, dass Corona nach wie vor eine deutliche Mehrbelastung für das Pflegepersonal bedeutet. Hinzu kämen bei vielen ganz unterschiedliche Sorgen und Nöte, beispielsweise auch, wenn ihre Kinder in Quarantäne müssten und die Betreuung nicht gesichert sei. So verschärfe sich die ohnehin schwierige Personalsituation nicht nur durch krankheitsbedingte Ausfälle, sondern auch durch Quarantäneanordnungen.

Die Angst vor dem Virus selbst sei aber kaum noch vorhanden, berichtet Bader. Da habe es am Anfang der Pandemie viele Unsicherheiten gegeben, weil auch zu wenig Schutzausrüstung vorhanden war. Inzwischen sei das Arbeiten in voller Schutzkleidung aber Alltag und sichergestellt, so dass die Angst vor dem Kontakt zu einem positiven Patienten deutlich weniger geworden sei. „Wir sind noch mehr zusammen gewachsen und packen alle zusammen an“, unterstreicht Bader die ohnehin familiäre Atmosphäre in der Klinik. Einen „Lichtblick“ nennt sie, dass trotz Corona weiterhin Bewerbungen für die Pflege eingingen und Neueinstellungen möglich seien.

Große Hoffnungen setzen Härtel und Bader wie auch Geschäftsführer Andreas Raddatz in den Impfstoff, der bald zum Einsatz kommen soll. Allerdings haben auch sie noch viele Fragen dazu, wie die Impfungen ablaufen sollen. Landrat Christian Engelhardt habe angefragt, ob Klinikpersonal im entstehenden Impfzentrum in Bensheim mitarbeiten könnte. Dort sollen etwa 200 Vollzeitstellen besetzt werden, um die geplanten 1350 Impfungen pro Tag an sieben Tagen die Woche vornehmen zu können. Davon muss ein Großteil eine medizinische Fachausbildung haben. Wo dieses Fachpersonal herkommen soll, ist ungewiss. Der Kreis hat einen entsprechenden Aufruf gestartet. „Wir können hier nicht auf unsere Ärzte oder Pflegepersonal verzichten“, sieht Raddatz wenig Möglichkeiten. /sm

