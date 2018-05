Anzeige

Jetzt sind erst einmal die Viernheimer dazu aufgerufen, ihre Restmüll-, Bioabfall- und Papiertonnen mit einem orangenen Aufkleber zu markieren. Anschließend stattet der Zweckverband die Gefäße mit Barcodes und Transponderchips aus. Sie sind letztlich verantwortlich dafür, dass die Zahl der Leerungen korrekt erfasst wird. Die Aktion erfolgt nach Müllabfuhrbezirken und soll bis 22. Juni abgeschlossen sein. Unmittelbar zuvor werden auch die Liegenschaften der Baugenossenschaft auf die Systemumstellung vorbereitet, so Goliasch.

Nicht mehr benötigte alte Müllbehälter, die zurzeit noch im Einsatz sind, werden laut Geschäftsführer ab etwa Mitte Juli vom ZAKB abgeholt und entsorgt. Dabei handelt es sich laut Goliasch um Tonnen, die zeitgleich mit der Umstellung gegen kleinere oder größere Gefäße getauscht werden. Im ersten Jahr nach Einführung des neuen Systems haben die Bürger die Möglichkeit, die Behälter kostenlos zu wechseln. Erst danach werden die sonst üblichen 15 Euro fällig.

Den ersten Gebührenbescheid verschickt der Abfallzweckverband zum 15. August an die im Grundbuch eingetragenen Hauseigentümer oder beauftragte Hausverwaltungen. Die erste Abschlagszahlung wird am 1. Oktober fällig. Berechnet wird zunächst nur die Mindestgebühr, die sich nach der Größe des Rest- und Bioabfallbehälters richtet. Mit dieser Gebühr sind normalerweise die Kosten für zehn Restmüll-, 18 Bioabfall- und 13 Papierleerungen pro Jahr gedeckt. Da der Wechsel zum ZAKB in Viernheim in der Mitte des Kalenderjahres geschieht, muss der Betrag halbiert werden. Bei Restmüll und Bioabfall wird für jede weitere Leerung eine Zusatzgebühr erhoben. Pro Jahr bietet der ZAKB 26 Restmüll-, 36 Bioabfall- und 13 Papierleerungen an.

Sperrmüll muss beantragt werden

Die Anzahl der tatsächlichen Leerungen ist Grundlage für die Abrechnung und die Festsetzung der Fälligkeitsraten für 2019. Die Bescheide werden nach Angaben von Gerhard Goliasch Anfang des kommenden Jahres verschickt. Extra zu beauftragen ist der Abtransport von Sperrmüll oder Elektroschrott. Auch dafür entstehen Zusatzkosten.

Mit dem Beitritt zum ZAKB können die Viernheimer auch dessen Wertstoffhöfe nutzen. Am 1. Juli soll der neue Wertstoffhof der Stadt seinen Betrieb aufnehmen. Die Entsorgung gefährlicher Abfälle übernimmt das Umweltmobil, das zweimal pro Jahr an insgesamt 81 Sammelplätzen im Kreis hält. Die Abgabe für Privatpersonen und Gewerbetreibende ist – für bis zu 500 Kilogramm pro Jahr – kostenlos. wk/lok

