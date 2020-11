In wenigen Wochen zum edlen Tropfen

Bergstraße.Schaut man in die Regale deutscher Cocktail-Bars, sieht man vor allem Gin, soweit das Auge reicht. Die letzte Bastion, die noch nicht zum Premium-Sektor gehört, ist der Rum. Meistens wird er eher mit der Kunst verbunden, perfekte Cocktails und Longdrinks zu mischen. Doch es gibt immer mehr Liebhaber, die ihn allmählich zum Kultgetränk erheben. Unterschieden wird dabei, ob das aromatische Destillat auf Melasse oder Zuckerrohrsaft basiert.

Gelagert wird Rum bis zu zehn Jahre, entweder in belüfteten Stahltanks oder Bourbon-Fässern. Die im Barrique gelagerten Rums zeichnen sich durch ihren leicht süßen Geschmack nach Vanille und Honig aus. Einige Brennereien setzen mittlerweile darauf, ihren Rum für einige Wochen oder Monate in einem ehemaligen Portwein- oder Cognacfass zu „finishen“, um die geschmackliche Bandbreite zu erweitern.

Schluck für Schluck Aroma

Darüber, wie man den langjährigen Herstellungsprozess auch verkürzen könnte, zerbrachen sich vor sieben Jahren Marcel Gassert und Deniz Quick, zwei junge Odenwälder, den Kopf, als sie sich in einer Bar kennenlernten und ihre gemeinsame Liebe zu hochwertigen Rums feststellten. Jene Rums, die zu schade zum Mixen sind, weil man ihr volles Aroma am besten pur in kleinen Schlucken aus einem langstieligen Edelbrandglas genießen sollte. Der Gedanke, einen solch hochwertigen Rum zu produzieren, nahm an jenem trinkfreudigen Abend immer mehr Gestalt an.

Einen Haken hatte die Idee jedoch: Damit das edle Getränk sein ausgewogenes, vollmundiges Aroma erreicht, muss es bis zu zehn Jahre im Barrique-Fass liegen. „Diese Prozedur müsste man doch auch irgendwie optimieren können, ohne die Chemiekeule einzusetzen“, überlegten die beiden künftigen Pioniere. Bei der Umsetzung der Idee half die Tatsache, dass Deniz Quick nicht nur ein abgeschlossenes Studium in Chemie-Ingenieur-Wesen am Karlsruher Institut für Technologie hatte, sondern während seiner Studentenzeit Erfahrungen mit Spirituosen als Barkeeper sammeln konnte. Zusammen mit seinem Partner, dem Verfahrenstechniker und Perfektionisten Marcel Gassert, war das eine geradezu ideale Voraussetzung, sich an ein ganz neues Verfahren heranzuwagen.

Im Boiler statt im Holzfass

Mit umfangreichen analytischen Studien tüftelten die beiden Endzwanziger ein sogenanntes „Boiler-Verfahren“ aus, das die Fasslagerung perfekt nachahmt. „Wir probierten unser Konzept erst einmal mit kleinen Mengen“, erzählen die beiden Jungunternehmer in ihrem Spirituosen-Werk in Rimbach, wo der Blick in der weitläufigen Halle automatisch auf die großen, glänzenden Stahltanks gelenkt wird. Die ehemaligen Räume eines Autohauses dienen den beiden als Produktionsstätte und Abfüllanlage.

Verfahren bleibt geheim

Marcel Gassert vergleicht das Ergebnis ihres Boiler-Verfahrens mit dem der traditionellen Lagerung im Barrique-Fass. Zur Demonstration öffnet er eine Kiste, in der sich eine Sammlung duftender, naturbelassener Holzstücke befindet. Er erklärt: „Während der Reifung kommen Hickory-, Erle-, Kirsche- und Eichenhölzer zusammen mit Sauerstoff zum Einsatz.“ Die Rohmelasse, die den Grundstoff für ihren Premium-Rum bildet, findet ihren weiten Weg über den Ozean nach Rimbach. „Wir arbeiten weder mit Druck noch mit Hitze oder chemischen Stoffen, um den Reifeprozess zu imitieren, sondern nur mit natürlichen Bestandteilen und einem schonenden Verfahren. Wie das genau aussieht, bleibt unser Firmengeheimnis.“ Nur so viel sei verraten: Ein Großteil der Holzfass-Reaktionen wird ohne chemische Zusätze nachgeahmt. „In nur wenigen Wochen erreichen wir so das Ergebnis einer etwa zehnjährigen Barrique-Lagerung.“

In den Regalen stehen neben dem braunen Rum auch Flaschen mit glasklarer Flüssigkeit. „Unser Boiler Rum White ist der erste bionatürlich gereifte Rum – ebenfalls ohne künstliche Zusätze“, so Gassert und fügt hinzu, dass der helle Rum eine besonders weiche Note habe.

Schaf Dolly hält den Kopf hin

Und was bedeutet der Schafskopf auf der Flasche? „Das Schaf „Dolly“ war das erste geklonte Lebewesen der Welt“, antworten die beiden Rum-Macher, „wir haben es deshalb als Logo ausgesucht, weil unser Boiler-Verfahren ebenfalls einer Nachahmung entspricht, nämlich der der Fasslagerung“.

Die Produktpalette ist, neben dem Rum, noch wesentlich breiter gefächert. Das Unternehmen produziert auch Gin, Whisky, Liköre und Wodka, wobei die russische Schreibweise „Vodka“ benutzt wird. Wenn die Kessel-Ressourcen in Rimbach mal nicht ausreichen, helfen sieben Partner-Brennereien im Odenwald aus.

Boilerrum beliefert Supermärkte und Barbetriebe, wobei Letztere im Moment wegfallen, da sie bundesweit geschlossen sind. Hinzu kommen für die jungen Unternehmer auch spezielle Aufträge, was Flaschen, Design und Etikettierung betrifft. Als im März die Pandemie zum Thema wurde, stellte das Spirituosen-Werk seine Produktion auf Desinfektionsmittel um. Gassert: „Wir beliefern derzeit Firmen, Altenheime und sonstige öffentliche Institutionen im Kreis Bergstraße.“ /ü

