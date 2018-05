Anzeige

Bergstraße.Die Paneuropa-Union Hessen lädt alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung für morgen (Freitag), von 18.30 bis 20 Uhr in das Restaurant „Halber Mond“ nach Heppenheim ein. Referent ist der Beauftragte des im Kaukasus liegenden und immer noch politisch und militärisch umkämpften Landes Bergkarabach in Berlin, Grigoryan Harutyan. Neben Deutschland unterhält das Land nur noch in Paris eine Vertretung. Damit wird deutlich, dass sich Bergkarabach gerade von diesen EU-Staaten Hilfe bei der Bewältigung seiner politischen Herausforderungen und für seine Zukunft erhofft.

Bergkarabach ist eine der ältesten christlich geprägten Regionen Europas. Auf Initiative des früheren Bergsträßer Landrats Matthias Wilkes und heutigen Landesvorsitzender der Paneuropa-Union in Hessen konnte 2014 der Universität in der Hauptstadt Stepanakert eine Grundausstattung einer deutschen Bibliothek übergeben werden. red