Fortbildung im Angebot

Zur Arbeit des Teams gehören aber auch Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und andere Multiplikatoren. Die Teilnahme an Elternabenden, Vorträge und anderem zur psychosexuellen Entwicklung, zur Pubertät, neuen Medien und Schutz vor sexueller Belästigung ergänzen das Angebot.

Grundsätzlich sind auch andere Themen und Zielgruppen vorstellbar. Deshalb freut sich das Team über Anfragen aus allen Bereichen des täglichen Lebens, in denen Sexualität direkt oder indirekt eine Rolle spielen kann. „Sportvereine könnte interessieren, wie Jungen und Mädchen auch in ihren Reihen in ihrer Entwicklung und im Umgang miteinander gefördert werden können. Kirchengemeinden, Jugend- und Bildungseinrichtungen können sich anmelden. Mit vielfältigen Methoden und Ideen sollen individuelle Zugänge geschaffen werden“, schreibt Pro Familia in einem Aufruf. Zusätzlich können individuelle Fragestellungen in vertraulichen Einzelgesprächen vertieft oder genauer betrachtet werden. red

