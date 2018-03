Infos rund um den Wolf

Anzeige

Bereits im April des vergangenen Jahres hatten die Grünen des Kreisverbands Bergstraße einen Aktionstag zum Thema Wolf im Saalbau in Heppenheim organisiert. Gemeinsam mit dem BUND Bergstraße wurden viele Informationen rund um das Thema Wolf an interessierte Bürger weitergegeben. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstützte die Veranstaltung mit Vorträgen. Es galt, allgemeine Informationen zu geben, aber auch spezielle Fragestellungen zu beantworten. „Fakten gegen Mythenbildung“ war das Motto.

Im September 2017 war es dann auch tatsächlich im Bergsträßer Kreisgebiet soweit: In Wald-Michelbach zeigte sich ein Wolf und hinterließ über einige Wochen hinweg seine Spuren.

Um das Thema weiterhin mit Fakten zu begleiten, soll der Wolf auch in diesem Frühjahr im Mittelpunkt einiger Aktionen der Bergsträßer Grünen stehen. Der Kreisverband hat sich erfolgreich um die Ausstellung des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HNLUG) über den Wolf bemüht und wird diese in drei verschiedenen Gemeinden zeigen: in Mörlenbach (Rathaus) vom 23. März bis zum 20. April, in Grasellenbach (Foyer der Nibelungenhalle) vom 23. April bis zum 9. Mai sowie in Fürth-Erlenbach im Schulungsgebäude „Haus im Bergtierpark“ (geöffnet an den Wochenenden) vom 9. Mai bis zum 4. Juni.