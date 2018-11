Infos zu Freiwilligem Sozialen Jahr

Bergstraße.Der Fachbereich Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) möchte laut Pressemitteilung junge Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung „Was kommt nach der Schule“ beraten und lädt interessierte Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten zu einem Informationsabend am Donnerstag, 15. November, um 17 Uhr in die Räume des Fachbereichs Freiwilligendienste, Heidelberger Straße. 4, in Bensheim ein. An dem Infoabend können sich die Jugendlichen und ihre Eltern über die Möglichkeiten und Chancen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) informieren und erhalten einen Einblick in die Einsatzbereiche des Fachbereichs Freiwilligendienste.

Möglichkeit zur Orientierung

Das FSJ ist für alle Jugendlichen, die die gesetzliche Schulpflicht erfüllt haben, eine sinnvolle Möglichkeit zur beruflichen Orientierung. Zwischen 6 und 18 Monaten kann ein Einblick in unterschiedlichste soziale Einrichtungen gewonnen werden. Auch berufs- oder studienbezogene Vorpraktika können damit erworben werden. Mit einem monatlichen Taschengeld wird der Einsatz der Freiwilligen vergütet. Zudem bleibt der Anspruch auf Kindergeld weiter bestehen.

Für die Veranstaltung wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 06251/9400 900 gebeten. zg

Info: www.freiwilligendienste.drk-odenwaldkreis.de

