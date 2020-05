Infos zum Saturn per Video-Stream

Bergstraße.In einer Vortragsreihe von 50 plus aktiv geht es um das Sonnensystem. Teil 5 ist am 27. Mai und 3. Juni (jeweils Mittwoch von 9.50 bis 11.20 Uhr) dem Saturn gewidmet und wird in Form einer Videokonferenz angeboten.

Spektakulärer Planet

Der Saturn ist wegen seines Ringsystems der wohl spektakulärste Planet des Sonnensystems, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Nicht nur die Ringe, sondern auch die Monde bergen jede Menge Überraschungen. Galilei (1610) hielt die verschwommenen Umrisse noch für einen Dreifachplaneten, aber schon wenige Jahre später hatte Christiaan Huygens die richtige Idee, dass es sich um ein Ringsystem handelt, das den Planeten umgab. Als die Teleskope noch besser wurden, entdeckte Giovanni Cassini 1675, dass es innerhalb der Ringe eine breite Lücke gibt.

In den folgenden Jahrhunderten wurden immer mehr Fakten über den Saturn zusammengetragen, aber erst die Beobachtung mit Raumsonden brachte die Forschung entscheidend voran. Insbesondere die Zwillingssonde Cassini-Huygens mit der Landung auf dem Saturnmond Titan enthüllte eine bizarre Welt aus Fels, Eis und Methan. Aber auch die anderen Saturnmonde boten jede Menge Überraschungen. Am Ende dieser Mission wandte man sich den Ringen zu, um ihre Struktur besser zu verstehen.

Wolfgang Stiefel wird in seinen Vorträgen die wesentlichen aktuellen Erkenntnisse zusammenzufassen. Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz. Gäste sind willkommen und können per E-Mail an Walter Tydecks (walter@tydecks.info) um Zugriff bitten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020