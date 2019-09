Infostände und Aktionen

Bergstraße.Nach dem Klimastreik am heutigen Freitag, 20. September, verbunden mit der um 12 beginnenden Demonstration vom Bensheimer Rathaus zum Beauner Platz präsentieren sich einige Unterstützer des Klimabündnisses am morgigen Samstag, 21. September, von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone in Bensheim am Lammertsbrunnen und am Bürgerwehrbrunnen.

Besucher haben dabei die Gelegenheit, mit Parents vor Future über deren Bewegründe und Ziele zu diskutieren oder mit den jungen Klimabotschaftern von Plant for the Planet, die eine Baumpflanzaktion organisiert. Die Ökobörse Bensem ist mit dem Thema „Esskultur im Wandel“ vertreten. Auch die Energiegenossenschaft Starkenburg, die Firma ESM und die Bürgersolarberatung sind mit dabei.

Ab 11 Uhr wird ein Vertreter der Fahrgastorganisation Pro Bahn am Infostand vertreten sein. Die Marktschwärmer Bensheim präsentieren sich mit regionalen Produkten.

Eine weitere Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. September, im Bensheimer Kino Luxor statt. Organisiert von Attac Bergstraße wird der Film „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ gezeigt. Er läuft als Vor-Premiere um 8 Uhr als Schulvorführung, ist aber auch für alle Interessierten offen. red

Info: www.klimabuendnis- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019