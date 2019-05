Infostand zu Kohle und Klima

Bergstraße.Gemeinsam mit der Grünen Liste Bensheim (GLB) wird die Grüne Jugend Bergstraße morgen (Samstag) einen Infostand zur der Europawahl organisieren. Von 10 bis 13 Uhr geht es in Bensheim auf dem Platz vor der Alten Faktorei um den Themenkomplex Kohle und Klima.

„Die Eindämmung der Klimakrise und ihrer Folgen sind die Aufgaben mit der höchsten politischen Priorität“, sagt Schatzmeisterin Vanessa Vogel. „Wir als Grüne Jugend wollen am Samstag besonders über die Energiewende sprechen, die immer auch eine Stromwende ist – schließlich ist der größte Anteil der CO2-Emissionen ein Nebenprodukt der konventionellen Stromgewinnung. Kohlestrom ist der Klimakiller Nummer eins.“ In der Einladung heißt es zudem: „Bei einer Spray-Aktion können Besucher alle existierenden europäischen Kohlekraftwerke wegsprayen, bei einer Fotoaktion mit einem Instagram-Rahmen dem Team Klimaschutz beitreten, um so auf die dringend notwendigen Schritte zur Klimarettung hinzuweisen.“ red

