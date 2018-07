Anzeige

Bei seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Mitgliederversammlung bestätigte der neue Vorstand Constantin H. Alsheimer von der Mainova AG in Frankfurt und Josef Rönz von der Energieversorgung Mittelrhein AG in Koblenz als Vorsitzende.

Vertretung in Berlin

Der Verband fungiert als Interessenvertretung auf Landesebene und bringt die Anliegen seiner Mitglieder beim Bundesverband in Berlin ein. Damit ist die hessische und rheinland-pfälzische Energie- und Wasserwirtschaft in die Diskussionen und Prozesse der Energiewende unmittelbar eingebunden. Als ehrenamtlicher Vertreter kommunaler Unternehmen für den Bereich Wasser vertritt Ingo Bettels den Landesverband so auch auf Bundesebene. red/Bild: Riedgruppe Ost

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.07.2018