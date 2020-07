Ingrid Noll wirbt für den Hermannshof

Weinheim.Eine neue Imagefilm-Reihe der Stadt Weinheim mit prominenten Bürgern hat mit dem Star-Comedian Bülent Ceylan auf dem Marktplatz ihren Anfang genommen. Im zweiten Film präsentiert nun die Romanautorin Ingrid Noll den Schau-und Sichtungsgarten Hermannshof in seiner ganzen Pracht. Dabei plaudert die fast 85-jährige Schriftstellerin mit jugendlichem Charme und einem Augenzwinkern über ihren „Weinheimer Lieblingsplatz“, jenes prachtvoll-blühende Kleinod im Herzen der Stadt. Fast großzügig erklärt sie im Zwei-Minuten-Clip, dass sie den Hermannshof so sehr mag, dass sie darin nie einen Mord geschehen lassen würde – was wiederum Gartenleiter Prof. Cassian Schmidt sichtlich erleichtert. Als Fan der Noll-Romane freute er sich, dass sein Garten als Lieblingsplatz ausgesucht worden war, und überreichte ein von ihm geschriebenes Gartenbuch. „Unter Kollegen“, freute sich die Schriftstellerin.

Die Grand Dame des deutschen Krimis verrät übrigens erstmals, was sie besonders mit dem Garten verbindet: Ein alter Ginkgo-Baum erinnert sie an ihre Kindheit in China.

Ingrid Noll im Hermannshof ist der zweite von sechs Imagefilm-Clips, der nun veröffentlicht worden ist. Zu sehen ist die Aufnahme in den Social Media-Kanälen der Stadt, unter anderem im YouTube-Kanal, der direkt von der Startseite www.weinheim.de angesteuert werden kann.

Die Premiere mit Bülent Ceylan hatte auf der Facebookseite der Stadt www.facebook.com/weinheim schon in der ersten Woche mehr als 30 000 Personen erreicht. Als nächstes wird man in der Serie den früheren Fußball-Europameister Markus Babbel im Bayern-Trikot durch den Exotenwald joggen sehen, dann spricht die international bekannte Jazz-Pianistin und Echo-Preisträgerin Anke Helfrich über den Schlosspark, später der Kabarettist Manfred Maser alias Professor Netwohr über die Geschichte des Gerberbachviertels. Zum Abschluss stellt Oberbürgermeister Manuel Just die beiden Burgen vor. red

