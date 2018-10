Initiative für mehr Sicherheit

Bensheim.Bensheim nimmt an der hessischen Sicherheitsinitiative KOMPASS teil. Innenminister Peter Beuth (CDU) war deshalb am Dienstag im Rathaus zu Gast. Er begrüßte den Einsatz für mehr Sicherheit vor Ort. KOMPASS ist ein Angebot an die hessischen Städte und Gemeinden.

Ziel des Programms ist es laut Ministerium, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention.

In Bensheim sollen in einem ersten Schritt die Bürger befragt werden. Sie können Angsträume und Ecken in der Stadt benennen, wo sie sich nicht sicher fühlen. Bei einer Bürgerversammlung Ende November sollen die Initiative vorgestellt und die weitere Vorgehensweise besprochen werden. Bensheim ist hessenweit die 15. Stadt, die am Programm teilnimmt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.10.2018