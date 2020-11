Initiative zum digitalen Nachlass will bei bundesweitem Wettbewerb durchstarten

Bergstraße.Noch Anfang des Jahres arbeiteten Frederic Heigel aus Heppenheim, Maurice Docter aus Lampertheim und Pascal Schmitt aus Biblis zu dritt daran, Angehörige beim Verwalten der Daten von Verstorbenen im Internet zu unterstützen (wir haben berichtet). Zwar hat auch ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht – unter anderem fiel die geplante Facebook-Paneldiskussion ins Wasser. Doch die Zeit hat das Team genutzt, um sich zu vergrößern und wieder neu durchzustarten, wie Heigel bei seinem Besuch im Medienhaus berichtet.

Stipendium ergattert

„Corona hat uns auch Zeit verschafft, die wir genutzt haben, um in uns zu gehen und zu wachsen“, so der Heppenheimer. Vor drei Jahren begann alles mit der Idee, die Menschen über digitalen Nachlass aufzuklären und zu zeigen, dass es eine technologische Lösung braucht, um Betroffene nicht mehr als unbedingt nötig in Zeiten der Trauer mit Bürokratie zu konfrontieren. Auf das Problem aufmerksam wurde Heigel durch Profile verstorbener Menschen im Internet, auf denen andere Nutzer auch über deren Tod hinaus Beiträge kommentierten, ihr Beileid bekundeten und teilweise sogar Werbung schalteten. Dinge, die Angehörige noch zusätzlich belasten.

Und egal, ob man in der Online-Welt ein Profil in den Gedenkzustand versetzen oder es löschen lässt, muss man aktuell noch viele bürokratische Hürden überwinden – ein Unding, gerade in Zeiten der Trauer, findet Heigel. Um Angehörige in Zeiten der Trauer zu entlasten, arbeitet das inzwischen achtköpfige Team daran, dass die Angelegenheiten in der Online-Welt in Zukunft automatisch geregelt werden können. Anfang des Jahres noch unter dem Namen Roadend bekannt, heißt die Initiative inzwischen Userwill Gemeinschaft für digitale Vorsorge.

Mit ihrem Konzept konnte das Team, bestehend aus Schülern und Studenten, jetzt ein Startsocial-Stipendium ergattern. „Es ist eine riesengroße Chance für uns, dass uns ab November zwei Coaches helfen, uns neue Aufgaben geben und uns fördern“, erklärt Frederic Heigel bei seinem Besuch im Medienhaus. Nachdem sie einen Fragenkatalog mit über 30 Fragen beantwortet hatten – darunter Themenbereiche wie die Finanzplanung, Etappenziele und mögliche Risiken – war die Freude groß. Sie sind dabei. „Ab November bekommen wir dann für vier Monate Mentoren an unsere Seite und gehen mit ihnen unsere Arbeit durch“, so Heigel, mit dem Ziel vor Augen, es unter die besten Initiativen zu schaffen, die ins Bundeskanzleramt eingeladen und geehrt werden.

Aufklären – auch durch Musik

„Das wäre noch ein zusätzliches Signal, dass das Thema wichtig ist und angegangen werden muss“, betont der Heppenheimer. Und vielleicht sogar der Start einer großen Aufklärungskampagne.

Informieren möchten die Mitarbeiter insbesondere über regionale, überregionale und internationale Bildungsveranstaltungen zu den Themen digitale Vorsorge und digitaler Nachlass. Beispielsweise haben sie schon mit dem Hospizverein zusammengearbeitet. Um vor allem auch die Jugend zu erreichen, die viel Zeit im Internet verbringt, hat sich das Team etwas besonderes ausgedacht. „Wir versuchen gerade, mit Künstlern aus der deutschen Musikbranche Kontakte zu knüpfen“, erklärt Heigel. Dabei könne das Thema in den Texten der Künstler aufgegriffen werden, um damit vor allem auch junge Menschen zu erreichen – locker und cool, um die Aufmerksamkeit der Hörer ganz nebenbei im Alltag zu wecken und sie so für das Thema zu sensibilisieren. „Wir möchten auch in Workshops in Schulen mit den Jugendlichen über das Thema sprechen“, so der Initiator. Dabei sollen zudem Lehrer die Möglichkeit bekommen, das Angebot im Kollegium wahrzunehmen.

Bei der digitalen Woche

„Das Schöne ist, dass wir von überall aus sensibilisieren können“, so Heigel. Denn auch, wenn der Besuch bei Facebook in Kalifornien Corona-bedingt ausfallen musste, so gab es in diesem Jahr schon einige Gelegenheiten, in denen sich das Team mit interessierten Menschen über die Initiative austauschen konnte. „Wir waren zum Beispiel bei der digitalen Woche des Familienministeriums dabei, um Fragen zu beantworten“, berichtet Heigel. Momentan kann man sich außerdem schon telefonisch beraten lassen. „Wir bauen gerade eine Hotline auf, über die sich Menschen an uns wenden können. Und zwar mit Fragen rund um die Datenverwaltung im Netz. „Außerdem gibt es auf unserer Website noch die Möglichkeit, ein Kontaktformular mit dem genauen Anliegen auszufüllen und per E-Mail an uns zu schicken.“

Doch dabei soll es nicht bleiben. Das Team arbeitet seit längerer Zeit daran, eine Plattform zu erstellen, die Nutzern ähnlich wie in Banking- oder Versicherungs-Anwendungen die Möglichkeit gibt, Konten und Abonnements zusammenzuführen und zu verwalten. Der nächste Schritt sei es nun, den Prototypen zu testen – „am besten im Kreis Bergstraße“, betont Heigel. Grundlage dafür ist, dass sich möglichst viele Bergsträßer beteiligen, indem sie einwilligen, dass ihre Daten in ein Register eingetragen werden. „Um mit dem Prototypen ideal helfen zu können, wäre es gut, wenn wir von Vorsorge-Testern die Bestätigung hätten, dass wir uns – falls etwas passiert – in ihrem Auftrag um den digitalen hinterlassenen Fingerabdruck kümmern dürfen.

Interessierte Kommune gesucht

Außerdem ist es wichtig, dass wir im informiert werden dürfen. Zusammengefasst benötigen wir also die verifizierte Information – am besten digital als 1 oder 0 – über das Ableben einer Person und eine entsprechende individuelle Erlaubnis, diese Information zu erhalten und so ehrenamtlich Angehörige zu entlasten.“ Den Startschuss für die Testphase müsse allerdings erst noch eine Kommune durch ihre Einwilligung geben, betont der Heppenheimer.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020